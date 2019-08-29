تعرف على موعد صرف مساعدة المقطوعة ذو الحجة 1440

يقوم برنامج مساعدة المقطوعة بصرف مقدار من المال للأسر ذوي دخل قليل، ويتم صرف هذا الميلغ من المال من قبل وزارة العمل والإنماء الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويتم إدراج هذا المبلغ في حسابات المستفيدين من التكافل الإجتماعي، والجدير بالذكر ليس هناك موعد محدد لصرف دفعة مساعدة المقطوعة، أي ليس هناك أي تشابه في موعد صرفها من شهر لآخر، والهدف من مساعدة المقطوعة بهدف المساعدة الأسر الأشد احتياجاً للمال على غلاء المعيشة في المملكة العربية السعودية.

الأسر المستفيدة من مساعدة المقطوعة

قامت وزارة الشغل والإنماء الاجتماعية في السعودية بتحديد الفئات المستحقة للحصول على المساعدة المقطوعة والتي تقدمها الوزارة أثناء العام الجاري 1440، ومن الأسر التي تساعدها مساعدة المقطوعة هي كالتالي:

الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي لا دخل لها.

الأيتام والأرامل والمطلقات.

أسر السجناء.

الأسر المغيب عنها عائلها.

حالات العجز المؤقت أو الدائم.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

كانت قد وضعت وزارة الشغل والإتماء افجتماعية بالمملكة العربية السعودية شروط لحصول المتقدم على المساعدة المقطوعة كل شهر وهي كالتالي:

على المتقدم أن يكون غير مشمولين بمعاشات التكافل الإجتماعي.

عمر المتقدم لايقل على 35 عاماً.

لايكون لدى المتقدم دفاتر تجارية.

الأسر ذات الدخل المقيد، وأصحاب الحاجة.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1440