تعرف على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وشروط الحصول على المعاش

تقدم المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين ذو الدخل المحدود دعم مالي لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف أعباء الحياة عليهم، لكن يخضع برنامج الضمان الاجتماعي لعدة شروط وضوابط يجب أن تتوافر لدى المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي وفي حالة توفر هذه الشروط يجب عليك التسجيل للحصول على راتب الضمان، لذا دعونا نقدم لكم أبرز المعلومات ونتعرف أيضا على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يوليو تابعونا.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

من المتعارف أن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي الجديد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يتم في هذا الموعد إيداع الدعم المالي لكي يقوم المستفيد بصرف المعاش، لكن يتم تغير موعد الصرف إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية بالمملكة، يتم إيداع الضمان في يوماً سابق أو لاحق للعطلة، أما بالنسبة لموعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لشهر يوليو يكون في تاريخ 1 من شهر ذي الحجة الموافق 30 يونيو الحالي 2022.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد 2022

يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر للحصول على راتب الضمان الاجتماعي ومن أبرز الشروط الآتي: