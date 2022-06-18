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تعرف على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وشروط الحصول على المعاش

مروة محمود محمد

تقدم المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين ذو الدخل المحدود دعم مالي لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف أعباء الحياة عليهم، لكن يخضع برنامج الضمان الاجتماعي لعدة شروط وضوابط يجب أن تتوافر لدى المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي وفي حالة توفر هذه الشروط يجب عليك التسجيل للحصول على راتب الضمان، لذا دعونا نقدم لكم أبرز المعلومات ونتعرف أيضا على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يوليو تابعونا.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

من المتعارف أن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي الجديد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يتم في هذا الموعد إيداع الدعم المالي لكي يقوم المستفيد بصرف المعاش، لكن يتم تغير موعد الصرف إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية بالمملكة، يتم إيداع الضمان في يوماً سابق أو لاحق للعطلة، أما بالنسبة لموعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لشهر يوليو يكون في تاريخ 1 من شهر ذي الحجة الموافق 30 يونيو الحالي 2022.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في السعودية

خطوات الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور ورابط التسجيل 1443

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد 2022

يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر للحصول على راتب الضمان الاجتماعي ومن أبرز الشروط الآتي:

  • يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 1100 ريال سعودي بحد أقصي للأسر المستفيدة.
  • يلزم أن يكون المستفيد مقيم بالمملكة العربية السعودية.
  • لا يكون مقيد في إحدى الرعاية والإيواء بالمملكة.
  • لا يكون مالكاً لأي عقارات أو سيارة ذو قيمة عالية.
  • يجب تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة وصحيحة للتسجيل في الضمان.
  • أما بالنسبة للشباب القادر على العمل يحق لهم التسجيل في منصات العمل المعتمدة.
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مروة محمود محمد

حاصلة على بكالوريوس تجارة ودبلومة تربوية، أعمل كاتبة محتوي لدي المواقع الإلكترونية


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