تعرف على موعد التقديم في جامعة ” الإمام عبدالرحمن بن فيصل” للعام الدراسي الجديد (تفاصيل)

بدأت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الإعلان عن تقديم برنامج الدبلوم والبكالوريوس في العام الدراسي القادم الجديد في المملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارًا من يوم 25 يوليو الموافق يوم الثلاثاء، حيث يفتح باب التقديم لمدة 5 أيام، وذلك عن طريق التقديم من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالجامعة، حيث يتيح التقديم عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف الذكية.

وأضاف الدكتور عبدالله بن سعيد المسئول عن مرحلة القبول والتسجيل، أن عملية التقديم ستكون متاحة للطلاب والطالبات عبر التسجيل الإلكتروني على المنصة، وقال لايحتاج الطلاب القدوم للتقديم، وإنما يتم رفع جميع البيانات والمعلومات على المنصة الإلكترونية والرابط الخاص

“https://admitportal.iau.edu.sa/web/”

بالتسجيل الحكومي والموافق مع نظام المركز الوطني ووزارة التعليم في السعودية.

وأوضح الدكتور عبدالله بن سعيد أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بها جميع الإمكانات المتطورة التي تناسب الطلاب والطالبات، كما أن الجامعة تطورت خلال الفترة الماضية، فهي بها منظومة إلكترونية على أعلى مستوى ومتطورة، فهي سهلت على الطلاب إمكانية التقديم إلكترونياً بطريقة سهلة.

كما نبه على جميع الطلاب والطالبات ضرورة قراءة المعلومات حول جميع الكليات والتخصصات الموجودة بالجامعة، كما وجه بضرورة الاطلاع على آلية القبول والجدول الزمني لشروط القبول، كما يلزم على الطلاب متابعة الصفحات الرسمية للجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستجرام لمتابعة آخر تحديثات القبول.

رابط التقديم لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل https://admitportal.iau.edu.sa/web/