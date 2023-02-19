تعرف على موعد اجازة يوم التأسيس 1444 في المملكة وعدد أيام العطلة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد اجازة يوم التأسيس 1444، والتي تأتي احتفالاً بذكرى تأسيس المملكة السعودية للمرة الأولى، حيث يحصل جميع العاملين في المملكة على عطلة مدفوعة الأجر في هذا اليوم بمناسبة تلك الذكرى، والتي تمثل أهمية كبيرة في تاريخ المملكة، حيث تشهد جميع أرجاء البلاد العديد من مظاهر الاحتفال المختلفة احتفالاً بتلك المناسبة.

موعد اجازة يوم التأسيس 1444

ومن المقرر أن يوافق يوم ذكرى التأسيس يوم الأربعاء 2 شعبان 1444 هجرية الموافق يوم 22 فبراير 2023، على أن تستمر الإجازة لمدة أربعة أيام، تبدأ من يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت، وذلك نظراً لما تمثله تلك المناسبة من أهمية كبيرة لجميع المواطنين السعوديين، والتي تعتبر مصدر فخر لجميع مواطني المملكة، ويحرص الآباء والأجداد في هذا اليوم على نقل ذلك التاريخ الحافل إلى الأجيال الجديدة، وسرد المجهودات التي مكنت المملكة من الحفاظ على وحدتها واستقرارها، بالإضافة إلى الإفتخار بالتطور الكبير الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة.

مظاهر الإحتفال بيوم التأسيس

تقيم المملكة السعودية العديد من الاحتفالات والفعاليات بتلك المناسبة الهامة، حيث تتزين جميع الشوارع باللون الأخضر، بالإضافة إلى رفع العلم السعودي في جميع أرجاء المملكة، كما تقوم المحلات التجارية بعمل العديد من العروض والخصومات التي تصل الي 50% على بعض السلع، كما تقوم شركات الطيران بتقديم خصومات كبيرة على الرحلات الخارجية والداخلية.

معلومات عن يوم التأسيس السعودي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قراراً يفيد بأن يوم 22 فبراير هو موعد اجازة يوم التأسيس 1444، وذلك للاحتفال بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية والتي قام بتأسيسها الإمام محمد بن سعود وذلك منذ ثلاثة قرون، حيث استطاع تأسيس كياناً سياسياً واجتماعياً يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار، متخذا الدرعية عاصمة للدولة السعودية الأولى، حيث تولي محمد بن سعود الحكم في عام 1139 هجرية، ليتم تحديد يوم 30 جمادى الثاني لعام 1139هجرية، والذي وافق يوم 22 فبراير لعام 1727 ميلادية ليكون بذلك هو تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى.