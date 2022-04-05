“الآن” تعرف على مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ “العرض الأول والإعادة” والقنوات الناقلة

تشتعل محركات البحث في الساعات القليلة الماضية مع بداية موسم رمضان 2022 حول مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣، وذلك حيث ينتظر الملايين من الأشخاص في مصر والوطن العربي كله مشاهدة أحداث هذا المسلسل الرائع والذي يعتبر هو الجزء الثالث من سلسلة مسلسل الاختيار والذي بدأ عرضها في رمضان قبل الماضية، ويرغب الجميع في معرفة مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ والقنوات الناقلة له من أجل مشاهدة المسلسل ومتابعتها طوال أيام شهر رمضان الكريم، ونستعرض معكم الآن عبر موقعكم الإخباري المميز نجوم مصرية كل التفاصيل الخاصة بالمواعيد والقنوات الخاصة بعرض أحداث هذا المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣

حقق الجز الأول والثاني من مسلسل الاختيار نسب مشاهدة عالية جداً حول العالم كله حيث تحكي قصص هذا المسلسل قصص حقيقة لأبطال الجيش والشرطة المصرية ودورهم القوي والهام جداً في حماية البلاد وأمنها والقضاء على الإرهاب، وذلك ما يحمس الناس على مشاهدة الجزء الجديد من المسلسل المصري الأشهر في سباق رمضان الحالي، ولذلك فإن عمليات البحث ارتفعت بشكل كبير جداً حول مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ والذي من المتوقع أن يكون قوي جداً على غرار المواسم الماضية، حيث يجمع هذا العمل الدرامي المتميز بين العديد من النجوم والذي من أبرزهم كريم عبد العزيز الذي ظهر في الاختيار 2 وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال وخالد الصاوي وإيمان العاصي ومحمد رياض وغيرهم العديد من النجوم.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ والقنوات الناقلة

ونتعرف الآن على مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ والقنوات الناقلة له حيث من المقرر أن يتم عرض الحلقة الأولى من هذا المسلسل الرائع اليوم السبت الموافق الثاني 2 من شهر أبريل لعام 2022، ويتم عرض المسلسل بشكل حصري عبر شاشة قنوات أون عبر ON E و ON Drama وذلك في المواعيد التالية:

العرض الأول: الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر على قناة ON E.

الإعادة: الساعة 03:30 عصراً, والساعة 04:20 صباحاً.

سيتم عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 عبر شاشة قنوات ON E ويمكنكم متابعتها في المواعيد التي ذكرناها لكم في هذا المقال.