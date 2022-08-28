تعرف على معايير الطول والوزن المناسب.. جدول الطول والوزن في الكليات العسكرية في السعودية 1444

يحتاج الكثير من الطلاب التعرف على معايير الطول والوزن المناسب للقبول في الكليات العسكرية، جدول الطول والوزن يعتبر أحد المعايير الهامة التي يتم على أساسها اختيار الأشخاص المتقدمين للكليات العسكرية المختلفة في المملكة العربية السعودية، وتناسق الطول والوزن من أهم الشروط لتأهيل الطالب المتقدم للوظيفة ليصبح قادرا على أداء مهام الوظائف العسكرية على أكمل وجه، ومن خلال الجدول يمكن التعرف على كم الطول المطلوب في الأمن العام 1444 وموعد التقديم على الوظائف، وكذلك الكليات العسكرية المختلفة، وهو ما سيتم عرضه في المقال التالي فتابعونا.

جدول الطول والوزن للكليات العسكرية

يتم تحديد طول ووزن الطلاب المقبولين في الكليات العسكرية حسب جدول الطول والوزن المعتمد من الجهات الرسمية، ويكون ذلك لا يقل عن 165 سم الطول، ووزن لا يقل عن 74كجم ، بحيث يكون الجسم متناسق لتحمل مهام الوظيفة الشاقة، تعتمد الكليات العسكرية في قياس الطول على استخدام مجموعة من الأجهزة والمعدات الخاصة بقياس الطول والوزن، ويمكن استخدام المتر المعدني شائع الاستخدام للقياس، ومن ثم الرجوع إلى جدول الطول والوزن المعتمد بالكليات العسكرية.

شروط ومتطلبات الالتحاق بالكليات العسكرية

حتى يتم القبول في الكليات العسكرية، يجب الالتزام بعدد من الضوابط والشروط التي حددها نظام الكليات العسكرية في السعودية، وفقا للمادة 15 كما يلي:

الطالب لابد أن يكون سعودي الجنسية ونشأ في السعودية، مع استثناء النشأة خارج المملكة أثناء رفقة أحد الوالدين خلال خدمة المملكة بالخارج.

أن يتمتع الطالب المتقدم بحسن السيرة والاخلاق والسلوك وصاحب سمعة طيبة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة، وان يكون من خريجي سنة التسجيل في أحد الكليات العسكرية.

الحصول على مؤهل علمي مناسب للتخصصات المطلوبة شرط الانتظام الكلي في الدراسة ويتم استبعاد التعليم عن بعد والمؤهلات القديمة.

يجب اجتياز جميع الاختبارات الخاصة بالقبول والتي يتم عقدها من خلال مركز القياس الوطني لجميع الكليات العسكرية.

عمر الطالب المتقدم لا يزيد عن 27 سنة وذلك للتخصصات الجامعية جميعا، ماعدا الطب البشري عمر القبول بها حتى 30 سنة.

بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة يجب ألا يزيد العمر عن 22 عامًا، كما يجب ألا يقل عن 17 عامًا.

الالتزام بشرط تناسق الجسم وفق جدول الطول والوزن المعتمد من الكليات العسكرية.

لابد من النجاح في اختبارات الفحص الطبي.

لابد من النجاح في المقابلة الشخصية التي يتم عقدها بالكلية.

لابد من اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

نظام الكليات العسكرية في السعودية

صدر مرسوم ملكي رقم م/50 الصادر يوم 13/07/1397 هجري تم به إقرار نظام الكليات العسكرية في السعودية والذي يتم من خلاله تحديد الكليات الخاضعة للنظام العسكري، والجهات الرسمية المخول لها إدارة كل كلية من الكليات، بالإضافة إلى تنظيم اختيار المعلمين وكذلك اللوائح والقوانين التي تم إقرارها لهذا الشأن، وكذلك تحديد الشروط الخاصة باختيار الطلاب الذين المتقدمين للكليات الحربية، وكذلك سن الالتزامات التي يجب الالتزام بها بعد الالتحاق بالكليات العسكرية.

جدول الطول والوزن للكليات العسكرية 1444

يعتبر شرط تناسق الطول مع الوزن من أهم الشروط التي يتم تحديد المقبولين للالتحاق بالكليات العسكرية من خلالها، ويكون الجدول كما يلي

ما هي الكليات العسكرية الهامة في السعودية

هناك الكثير من الكليات العسكرية الهامة في المملكة والتي يتخرج منها دفعات مميزة من الطلاب كل عام قادرين على الالتحاق بالسلك العسكري والعمل به من هذه الكليات العسكرية ما يلي: