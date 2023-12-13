تعرف على مسلسلات الأكثر بحثًا في السعودية 2023

من ضمن أعمال الدرامية، التى يتم عرضها، تصدرت موقع جوجل قائمة الموضوعات التي حظيت ببحث أكثر ومشاهدة أعلى على مدار عام 2023، سواء في مصر أو الدول العربية.

أحمد فهمي ومحمد رمضان - صور أرشيفية

وحصل مسلسل السفاح للنجم أحمد فهمي على النسبة الأكبر ضمن قائمة البحث الأكثر رواجًا في مصر والسعودية لعام 2023، حيث احتل المركز الرابع في القائمة المصرية، والمركز السادس في القائمة السعودية.

العمل يضم كلا من: أحمد فهمي، صلاح عبدالله، ركين سعد، ميمي جمال، وحنان يوسف، باسم سمرة، تأليف محمد صلاح العزب وإنجي أبو السعود، وإخراج هادي الباجوري.

وكان أكثر المتابعة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، والذي احتل المركز الأول في مصر، والمركز السابع في السعودية، وتدور أحداث العمل حول جعفر الذي يخطف ابنه الرضيع، ويدخل في العديد من الصراعات مع عائلة فتح الله، العمل شارك في بطولته: محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، لبنى ونس، طارق النهري، محمد غنيم، جوري بكر، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.