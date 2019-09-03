تعرف على مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن الموعد الرسمي من أجل إيداع المقطوعة، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي يتم تقديمها لكافة المستفيدين بشكل حصري ودوري، وتتميز تلك المقطوعة كونها هي تلك المساعدة التي تعمل على مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او تلك الأسر التي ليس لها دخل أو الأسر التى لا تستطيع تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على تقديم كافة المساعدات والتسهيلات للمواطنين في المملكة من أجل المساهمة ومساعدتهم في سبيل تحقيق التوازن المالي والإقتصادي، وتقوم المملكة في الوقت الحالي بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية في سبيل تطبيق رؤية المملكة للعام 2020.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بشروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر تلك المساعدة من اهم المساعدات التمويلة التي تعمل على المساهمة في مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، ومن بين تلك الشروط التي يجب أخذها بعين الإعتبار ما يلي :-

أن تكون الأسرة من الاسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم لمستفيدي المقطوعة. تتميز المقطوعة كونها تصرف للمواطنين السعوديين.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر المقطوعة من أهم مواضيع البحث التي يبحث عنها المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، ويمكنك عزيزي الزائر زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــنـــا، حيث صممت الوزارة الموقع من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين في المملكة .