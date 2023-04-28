تعرف على مؤهلات الحصول على الضمان الاجتماعي وأسباب إسقاطه ورقم الخط الساخن للاستعلام

أكدت الحكومة السعودية في تصريحات صحفية لها أن الضمان الاجتماعي يُصرف في اليوم الخاص به، وهو أول كل شهر، إذ من المقرر أن يتم صرفه 1 مايو المقبل.

جاء ذلك ردًا على بعض الأنباء المتداولة حول تقديم معاش الضمان الاجتماعي والتأمينات قبل فترة عيد الفطر..

لا زيادة في راتب الضمان الاجتماعي والتأمينات

نفت مؤسسة التأمينات والضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية صحة ما تم تداوله بشأن أي زيادات على راتب الضمان الاجتماعي وعلى التأمينات.

وأكدت أنه لا زيادة حول الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن آخر زيادة تم إقرارها كان في 5 أبريل الجاري.

وقالت المؤسسة إنه لا توجد أية زيادات ما عدا لمبالغ المرتجة الناتجة عن الشكاوى التي قدمت من المواطنين للحصول على مستحقاتهم من المعاشات، وذلك بعد النظر فيها وفحصها، الأمر الذي يستغرق قرابة 3 أشهر.

رقم الضمان الاجتماعي الخاط الساخن

حددت الحكومة السعودية رقم خط ساخن للاستعلام والاستفسار وهو 19911.

قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي

تبلغ قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية نحو 34.5%، تضم سنوات اشتراك فعلي، و15 سنة، 180 اشتراك.

أسباب إسقاط الضمان الاجتماعي

تقدم المملكة العربية السعودية برامج متنوعة المواطنين والمقيمين في المملكة في مختلف المجالات ومخطط الضمان الاجتماعي هو أحد المخططات المتاحة للمملكة.

ويتم إسقاط الاسم من الضمان الاجتماعي في العديد من الحالات التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي كالآتي:

حالة ميتة.

وظيفة.

مهجورة وانتهت صلاحيتها.

زواج الأسير وإطلاق سراحه من السجن.

لا تقم بتحديث البيانات الشخصية للمستفيدين.

البقاء خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا أي أكثر من 3 أشهر.

سنشرح في الفقرة التالية كيفية معرفة سبب فقدان الضمان الاجتماعي.

كيف تستعلم عن أسباب مصادرة الضمان الاجماعي؟

لمعرفة كيفية الاستعلام عن أسباب مصادرة الضمان الاجتماعي ، يجب أولاً تحديد موعد مع الخدمة ثم اتباع بعض الخطوات التالية:

حدد خدمة الحجز الإلكتروني.

ثم حدد جميع بيانات الحجز بما في ذلك قطاع الفرع وحدد مدينة الفرع وحدد تفاصيل الحجز.

أدخل رقم التعريف القومي ورقم الهاتف الشخصي ورقم الإقامة.

أدخل رمز التحقق وحدد حجز.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك عبر موقع أبشر.

بعد تأكيد الحجز وظهور رسالة الحجز ، سيتم إرسال رسالة إلى جهة الاتصال التي أدخلتها.

أسباب تعليق دفع المعاشات التقاعدية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسباب تعليق دفع المعاشات التقاعدية وهي كالتالي:

إذا لم يتم استيفاء أي من متطلبات الأهلية.

إثبات عدم صحة البيانات المقدمة للدائرة عن فرد مستقل أو أفراد عائلته.

إذا تأخر المستفيد من المنحة في تحديث جميع البيانات الشخصية التي تطلبها الدائرة لمدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

عندما يثبت المستفيد من الضمان الاجتماعي عدم امتثاله للخطة الموضوعة لإعادة تأهيله.

إذا أثبت المستفيد أنه لم يكن يبحث عن وظيفة بالرغم من قدرته وقدراته الجيدة ، أو لم يتقدم لمنصات التوظيف المختلفة المعتمدة من الوزارة ، أو رفض كل تدريب وتوظيف مناسب إذا قمت بذلك.

إذا كان مركز العلاج أو مرفق الإقامة أحد المساكن الدائمة للمستفيد.

عندما يتنازل المستحق عن حقه في المعاش.

إذا مات المستفيد.

متى تكون مؤهلا للحصول على الضمان الاجتماعي؟

هناك بعض الحالات التي تستحق الضمان الاجتماعي والتي حددتها الحكومة السعودية مثل:

إذا كان المتقدم سعودي الجنسية مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفق الضوابط المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي.

إذا كان دخل أسرة الضامن أو الشخص العازب أقل من الحد الأدنى للمبلغ المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي

يجب أن تكون إدارة الثروة واستخدام الممتلكات مطابقة للمستفيدين على النحو المنصوص عليه في اللوائح

يجب على المتقدمين تلبية المتطلبات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، بما في ذلك التعليم والصحة وإعادة التأهيل والخدمات ، وفقًا لأنظمة الضمان الاجتماعي.

غير السعوديات المتزوجات من سعوديين

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