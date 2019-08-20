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تعرف على لائحة الجوازات الجديدة في السعودية التي أسعدت السعوديات

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
تعرف على لائحة الجوازات الجديدة في السعودية التي أسعدت السعوديات
الجوازات

لائحة الجوازات الجديدة في السعودية تصدرت مشهد أخبار السعودية اليوم، حيث أعلنت الجوازات عن إصدار اللائحة الجديدة، من خلال اجتماع مجلس الوزراء وهو المختص بتعديل الإجراءات الخاصة باستخراج جواز السفر والتي جائت في صالح المرأة السعودية، فبعد هذه الإجراءات الجديدة التي تضمنتها لائحة الجوازات السعودية الجديدة هنيئاً للمرأة التي حرمت من السفر حيث انتهت مأساة الأمهات، وغرد العديد على موقع تويتر بالإشادة  باللائحة الجديدة للجوازات، وأنها جائت منصفة لحق المرآة، والأبرز هو أحقية سفر من فوق 21 عاماً دون إذن ولى الأمر، وكذلك جواز استخراج جواز السفر للمحضون سواء كان الحاضن احد الأبوين، أحقية السفر للمبتعثين والمبتعثات حتى دون 21 عام.

لائحة الجوازات الجديدة
الجوازات

ملاحظات لائحة الجوازات الجديدة

نوضح لكم برز ما جاء ضمن لائحة الجوازات الجديدة في السعودية.

  • إتاحة الإمكانية للحاضن /الحاضنة “سعودي الجنسية” باستخراج وثائق السفر للمحضون.
  • إمكانية السفر لمن تجاوز عمر الحضانة واقل من 21 عام باستخراج جواز السفر بإذن الأب فان لم يكون فللأم وان لم يكن فلأحد الأخوة فوق سن 21 سنة.
  • سفر الموطنين لأقل من 21 عام بذان ولى الأمر ما عدا المتزوج والمبتعث إذا احضر ما يثبت ذلك.

طريقة استخراج جواز السفر

الآن اصبح هناك إمكانية لاستخراج جواز السفر بكل سهولة وذلك عبر منصة أبشر ومن ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية وبعدها اختيار جواز سفر / تجديد، ثم اختيار اسم المستفيد من الخدمة، واختيار صلاحية مدة الجواز وإدخال البيانات المطلوبة واختيار مكان الاستلام، وتظهر صورة غير أصلية للتأكد من البيانات هذا ويستوجب التسجيل في العنوان الوطني وبعدها تأكيد طلب استخراج جواز السفر بالتزامن مع إصدار لائحة الجوازات الجديدة في السعودية.

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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