تعرف على قيمة مخالفة “قطع الإشارة” في السعودية

نقدم لكم قيمة مخالفة “قطع الإشارة” ، وفقا للأحة المخالفات المرورية، تحت إشراف الإداراة العامة للمرور في السعودية، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وتبدأ من 3 آلاف ريال سعودي وتصل الى 6 آلاف ريال حسب طريقة قطع الإشارة، وفقا لجدول المخالفات والذي يشمل على 21 مخالفة، وتبلغ قيمة مخالفة عدم مساعدة المصابين او اإبلاغ عن وقوع حادث إلى 10 آلاف ريال سعودي أو السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر .

مخالفة “قطع الإشارة”

وفقا لنص قرار مجلس الوزراء وهو فرض غرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال على المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5)، و المخالفات هي :

نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير المركبة .

الوقوف على خطوط السكة الحديدية .

رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم بالاطلاع عليها .

عدم المحافظة على لوحات المركبة .

عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة .

عدم ارتداء قائدى الدرجات النارية للخوذة .

رهن حجز رخصة القيادة أو رخصة سير المركبة .

أما الغرامات التي وردت في الجدول رقم (6) التي نص عليها مجلس الوزراء هي فرض غرامة مالية لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 6000 ريال مع حجز المركبة، و المخالفات هي :

استخدام لوحات غير نظامية فى المركبة .

قطع الإشارة الحمراء .

استخدام لوحة غير عائدة للمركبة .

تركيب تجهيزات في المركبة مثل الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ (البراقات).

تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها لتحميل أو تنزيل الطلاب .

العبث بالعاكسات أو علامات الطريق أو الشاخصات المنظمة لحركة عملية السير .

عدم التوقف عند الدوريات الأمنية أو نقطة التفتيش .

وضع شعارات أو ملصقات تنافي مع الآداب العامة.

أما غرامة المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (7)،هي فرض غرامة لا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال مع حجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة، والمخالفات هي :