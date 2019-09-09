تعرف على قيمة الدعم في حساب المواطن للدفعة 22

نتابع معكم زوارنا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية تفاصيل برنامج الدعم حساب المواطن، حيث يعتبر من أبرز البرامج التمويلية في دولة المملكة، حيث يهدف البرنامج لتقليل التأثيرات المترتبة على الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة في سبيل تحقيق رؤية المملكة للعام 2020، والعمل على إستهداف متطلبات المملكة للعام 2030، وتقدم المعونة للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، أو تلك الأسر التى تأثرت بشكل كبير بفعل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، حيث تم إقرار حساب المواطن في بداية العام المنصرم إلى وقتنا الحالي، ومنذ ذلك الوقت يتم إيداع الدفعة تلو الدفعة في حسابات المستفيدين حتي وصلنا إلى دفعة شهر سبتمبر .







شروط الإهلية في حساب المواطن

أن يكون سعودي الجنسية وأن يقيم في السعودية. أن يكون من الاسر ذات الدخل المنخفض او التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. ضرورة أن تتوافق كافة البيانات مع بيانات الجهات الرسمية. تعتمد معايير الإستحقاق على عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل .







ما هي خطوات الإعتراض على قيمة الدعم في حساب المواطن

يجب عليك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم حالة الدفعات وثم تقديم شكوى ثم النقر عليها.

تقديم الشكوى للدفعة الحالية







قيمة الإستحقاق في الدفعة الجديدة

يمكنك عزيزي المواطن المتابع لموقع نجوم مصرية معرفة قيمة الإستحقاق في الدفعة الجديدة من حساب المواطن من خلال الخطوات التالية :-







الوصول إلى حاسبة الدعم. القيام بإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم. إدخال الراتب الشهري للأسرة.

التسجيل في الدفعة الثالثة والعشرين من حساب المواطن

أقر حساب المواطن على أنه سوف يتم إيداع الدفعة الثانية والعشرين في حسابات المستفيدين البنكية اليوم العاشر من سبتمبر، ويواصل البرنامج إستقبال طلبات التسجيل في دورة الدفعة التالية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية هــــنــــا