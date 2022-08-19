تعرف على طريقة التقديم لوظائف شركة أرامكو للبترول السعودية إلكترونياً

تعتبر شركة أرامكو من الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي كما أن الشركة أعلنت مؤخراً عن توافر الكثير من الوظائف بمختلف التخصصات لمختلف الفئات سواء فتيات أو شباب وذلك بعد التدريب التعليمي مع توافر فرص دراسة مناسبة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع في التقديم لوظائف أرامكو.

كيفية التقديم لوظائف أرامكو للبترول:

يمكن بكل سهولة التقدم إلى الوظائف الخاصة بشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني https://www.aramco.com/ar/careers/saudi-applicants/apply/graduates، فمن الجدير بالذكر أن شركة أرامكو استطاعت أن تحقق أرباح قد وصلت إلى 114 مليار ريال سعودي وذلك في الربع الثالث في عام 2001 قد وصلت مبيعات الشركة على 359 مليار ريال وذلك بناء عما أعلنت عنه الشركة في موقعها الرسمي.

شروط التقديم على وظائف أرامكو للسيدات:

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها من أجل التقديم لوظائف أرامكو للسيدات وفيما يلي تلك الشروط:-

يجب على المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية كما يجب أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية بصورة دائمة.

كما يجب أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس.

يلزم أن يكون المعدل التراكمي بحد أدنى 2 من 4 أو يكون 3 من 5 وذلك في مختلف التخصصات الفنية التي من بينها كلاً من التالي( الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات ).

). كما يجب أن يكون المعدل التراكمي بحد أدنى 2.5 من 4 أو تكون 3.5 من 5 وذلك في التخصصات الإدارية التي من بينها كلاً من التالي( المحاسبة والإدارة والتسويق والأقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة).

أكد مجلس الوزراء أنه على كافة المهندسين أن يقوموا بالتسجيل أولاً في الهيئة السعودية للمهندسين وأن يحصلوا على الأعتماد المهني.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف شركة أرامكو للبترول:

لابد من تقديم نسخة من السيرة الذاتية للمتقدم للوظيفة.

كما يجب تقديم صورة من شهادة ميلاد الكمبيوتر.

بالإضافة إلى صور شخصية حديثة مع صورة من بطاقة الرقم القومي.