تعرف على طريقة الإستعلام في الضمان الإجتماعي عن موعد صرف المقطوعة من خلال رقم الطلب 1441

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد صرف المقطوعة خلال الشهر الحالي، وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن كيفية الإستعلام عن المساعدات التي تقدمها الوزارة في شهر محرم، وقد كشفت الوزارة على أنه يمكن لكافة المواطنين التسجيل من اجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة، ولكن بشرط أن يتم تحقيق كافة الشروط التي بينتها وزارة العمل في وقت سابق .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن يكون المتقدم من الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر ذات الدخل المحدود. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة. يتم تحديد الإعانة بناءاً على عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن لا يمتلك سجل تجاري للإستفادة من المقطوعة. يتم التقديم للتسجيل في المقطوعة بعد أن يمر عام كامل على صرف المقطوعة.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

الأرامل والمطلقات.

أسر السجناء.

طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة