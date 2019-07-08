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تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم 08-07-2019 في الأسواق السعودية

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم 08-07-2019 في الأسواق السعودية
أسعار الذهب اليوم

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية سعر الذهب لهذا اليوم الإثنين الموافق 08-07-2019 في الأسواق السعودية ، حيث يهتم الكثير من المواطنين في المملكة في أسعار الذهب لما له من أهمية للمواطنين والمدخرين والمستثمرين ومحلالت الصاغة في المملكة  ، حيث يستغل المواطنين هذا المعدن الثمين من أجل الإدخار أو الإستثمار ، او من اجل الزينة للنساء في الأفراح، هذا ويعيش الذهب في هذه الأونة حالة من عدم الإستقرار في سعر ، وذلك بسبب العديد من العوامل التي تربط هذا المعدن ، ومن أبرز تلك العوامل العرض والطلب ، وبالإضافة إلي سعر الدولار الأمريكي .

سعر الذهب في السعودية اليوم 08-07-2019

نقدم لكم من خلال هذه الفقرة كافة التفاصيل لأسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، وسوف نرصد لكم أسعار المعدن بكافة العيارات المتاحة ” عيار24 ، عيار 22 ، عيار 18 ، عيار 14 ، عيار 12 ” في السعودية ، حيث يعتبر هذا المعدن هو أشهر المعادن في الدول العربية ، ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار ، وسوف نرصد لكم من خلال هذا الجدول كافة اسعار الذهب  .

الوحدةالسعر بالريال السعوديالسعر بالدولار أمريكى $$
اسعار الذهب عيار 24168.75 ريال سعودي$44.99
سعر الذهب عيار 22154.69 ريال سعودي$41.24
اسعار الذهب عيار 21147.66 ريال سعودي$39.37
اسعار الذهب عيار 18126.56 ريال سعودي$33.75
سعر الذهب عيار 1498.44 ريال سعودي$26.25
سعر الذهب عيار 1284.37 ريال سعودي$22.50
اسعار أوقية الذهب5,248 ريال سعودي$1,399
اسعار جنيه الذهب1,181 ريال سعودي$314.96
اسعار كيلو الذهب168,746 ريال سعودي$44,994

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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