تعرف على رسوم الطرق في مدينة الرياض 1444 هجري الجديدة

في وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية فرض وزارة النقل السُّعُودية رسومًا لعبور السيارات لعدد محدد من الطرقات السريعة في مدينة الرياض، وفي هذا المقال سوف نتعرف كافة الأخبار المتعلقة برسوم الطرق في الرياض الجديدة 1444، وقيمة الرسوم المفروضة على الطرق وصحة هذه المعلومات المتداولة.

رسوم الطرق في العاصمة السُّعُودية

حتي الأن، لم تفرض وزارة النقل السعودية أي رسوم على الطرق في العاصمة الرياض، حيث أكد مصدرٌ مسؤول في الوزارة أن كل ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي شائعات لا صحة لها، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق به، مؤكد أنه لا يوجد حتي هذه اللحظة أي فروض للرسوم على الطرق خلال العام المقبل، في حين أشارت عدة مصادر أنه يوجد مثل هذه القرارات على طاولة وزارة النقل السُّعُودية، وأنها لا تزال قيد الدراسة والنقاش والبحث، ولم تدخل حيّز التنفيذ بعد.

بعض الطرق التي عليها رسوم في السُّعُودية 1444

حتي اللحظة، لم يتم تحديد الطرق التي سيفرض عليها رسوم في المملكة العربية السُّعُودية، في حين أن بعض دول العالم تفرض رسوماً رمزية على السيارات التي تتنقل على الطرق الخارجية بين المحافظات، من أجل المساهمة في صيانتها ومتابعتها.



الطرق السريعة في السُّعُودية

تضم المملكة العربية السُّعُودية مجموعة من الطرق السريعة، ومن أبرزها كالتالي:

طريق جدة – المدينة المنورة السريع: حيث يصل طوله إلى 410 كيلومترات.

طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع: حيث يصل طوله 420 كيلومترًا.

طريق جدة – مكة المكرمة السريع: البلغ طوله إلى 70 كيلومترًا.

طريق الرياض – القصيم السريع: البلغ طوله إلى 317 كيلومترًا.

طريق المدينة المنورة – القصيم السريع: البالغ طوله 448 كيلومترًا.

طريق الرياض – الدمام السريع: يصل طوله 383 كيلومترًا.

طريق الرياض – الطائف – مكة المكرمة السريع،: يصل طوله 820 كيلومترًا.

في ختام مقالنا تعرفنا إلي الطرق السريعة في مدينة الرياض العاصمة السُّعُودية، وقيمة الرسوم المفروضة على طرق المدينة التي ما زالت تحت الدراسة و لم يأخد إي قرار رسمي بفرضها.