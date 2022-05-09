تعرف على رابط التسجيل في وظائف موسم جدة 2022 عبر مطلوب

قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في وظائف موسم جدة 2022 لكافة الشباب السعودي الراغبين في الحصول على وظيفة، وقد تم إقامة العديد من الفعاليات في مجالات مختلفة بداية من شهر مايو، وسوف يستمر حتى شهرين متتاليين، ولذلك قامت الحكومة بدعوة هؤلاء الشباب للتقديم من خلال منصة مطلوب، وفيما يلي سوف نوضح طريقة التقديم على وظائف موسم جدة 2022.

طريقة التسجيل في وظائف موسم جدة 2022

حيث قامت الحكومة السعودية بتوضيح طريقة التقديم على “وظائف موسم جدة 2022″، وفيما يلي سوف نوضح طريقة التسجيل في وظائف موسم جدة:

يجب الذهاب إلى هذا الرابط .matloob.nec.gov.sa.

ثم اختيار “تسجيل جديد”.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك يتم الموافقة على الأحكام والشروط وانتظار رسالة هاتفية بالتفاصيل.

وظائف موسم جدة 2022

يعد هناك مجموعة من الوظائف المتاحة في موسم جدة 2022، والتي تصل عددها إلى حوالي مائة ألف وظيفة، وتلك الوظائف لكلاً من المواطنين السعوديين من “الرجال والنساء، والأفراد والشركات، والمقيمين أيضاً”، ونذكر فيما يلي بعض من الوظائف المتنوعة المطروحة في الموسم:

وظيفة “تنظيم الفعاليات”.

“ووظيفة خدمة العملاء”.

والخدمات الأمنية.

وتنظيم حركة المركبات.

والمبيعات.

وإدارة الحشود.

وباريستا.

والمحاسبة.

والإرشاد السياحي.

والضيافة.

وتشغيل الألعاب.

وتقنية المعلومات.

ومجالات الطهي والمأكولات.

ويمكن لأصحاب المتاجر الثابتة والمؤقتة عرض منتجاتهم في الأماكن الخاصة بإقامة الفعاليات.

وإمكانية عرض المواهب؛ كالتمثيل والغناء أو المسرح أمام الجماهير في الفعاليات.

فعاليات موسم جدة 2022

حيث يحتل موسم جدة 2022 العديد من الفعاليات التي تقوم باستهداف أكثر من مائة وعشرين ألف زائر من كافة أنحاء العالم، وذلك لحضور حوالي 2800 فعالية ترفيهية وثقافية وموسيقية لمدة من الزمن لا تقل عن شهرين، مع العلم أن الموسم يلقي الضوء على التراث والحضارة والثقافة الخاصة بالدولة، هذا وسوف يقام حفل افتتاح موسم جدة طوال ثلاثة أيام متتابعة، حيث تقديم الكثير من العروض المثيرة والرائعة مثل؛ الألعاب النارية، مع برج استطلاع وعروض حية أيضًا.