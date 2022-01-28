يحاول العديد من الأشخاص معرفة “رابط التسجيل في مساعدات الديوان الملكي السعودي”، وخاصة فى دولة السعودية، وذلك بعدما قام الديوان الملكي السعودي بتوفير مئات الآلاف من المساعدات إلي كافة المحتاجين، وتعد هذه المساعدات متنوعة بين مساعدات مالية فورية أو عينية أو مساعدات في توفير العلاج أو المسكن أو غير ذلك، ولذلك سوف نوضح لكم الطريقة التي بها تستطيع التقديم للحصول على الدعم المالي بدون أي مقابل أو أي مساعدة أخري.

رابط التسجيل في مساعدات الديوان الملكي السعودي يمكنك التسجيل في مساعدات الديوان الملكي عن طريق إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي: يجب الذهاب إلي “رابط موقع الإمارة“. سوف تظهر لك عدة أيقونات بها خدمات، فيجب اختيار “الخدمات الإلكترونية”. اضغط على زر “الخيار الإلكتروني” المختص بالمساعدات العينية والمالية. ثم قم بكتابة كافة بياناتك الشخصية. ثم قم بتوضيح تفاصيل حالتك بشكل مبسط لتحديد قبول المساعدة من عدمه. في النهاية يجب عليك الضغط على كلمة “إرسال”. طلب منح مساعدات الحوادث المرورية والكوارث الطبيعية وتشمل “مساعدات الديوان الملكي السعودي” عدة مساهمات مالية وعينية إلي المصابين سواء من “حوادث المرور” أو “الكوارث الطبيعية”، ولذلك يجب على كل من يرغب في الحصول على هذه المساعدات المالية التقديم عبر الخطوات التالية: يجب الذهاب على منصة المساعدات “المنصة الوطنية الموحدة“. ثم يقوم بكتابة “خطاب طلب مساعدة”. يلزم أن يحتوي الطلب على زمن الحادث وتاريخه والوقت بالضبط. ثم يقوم بكتابة الجهة الحكومية التي باشرت الحادث ويفضل كتابة “اسم الشخص المسؤول الذي تسلم الحادث”. يجب الآن الانتظار حتى يتم الرد عليك لاستلام المساعدات المالية.