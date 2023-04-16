تعرف على خطوات وطريقة الحصول على البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تتيح لحاملها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني في أي وقت، وإثبات أحد المستفيدين في برنامج الضمان الاجتماعي، هذه المبادرة جاءت ضمن برنامج تطوير المنظومة الرقمية لقطاع التنمية الاجتماعية وهدف رقمنه الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.

الحصول على البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي

هناك بعض الخطوات الهامة التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وجاءت وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني.

بعدها الضغط مباشرة على أيقونة “حسابي” من الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك عليك القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المطلوبة.

الضغط على أيقونة بطاقتي.

ثم يتم تسجيل طلب جديد.

وعليه يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة في البطاقة.

ليتم في النهاية الضغط على زر “تسجيل الطلب”.

شروط استحقاق الدعم في الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الهامة للتقديم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وهي جاءت وفقًا للأتي:-

يجب وأن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية

مقيم دائم في المملكة العربية السعودية.

أن لا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم عن 1100 ريال سعودي للعائل و550 ريال للتابع.

ألا يكون المتقدم مقيم في دور الإيواء الحكومية.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

لابد من اتباع كافة متطلبات الوزارة الخاصة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن أهلية الضمان المطور في المملكة العربية السعودية الذي يتمثل في التالي:-