تعرف على خطوات التسجيل في النقل المدرسي نظام نور في مكة 1444

أيام قليلة تفصل عن بَدْء العام الدراسي الجديد في مختلف الدول العربية ودول العالم أيضا، ومع بداية كل عام دراسي جديد يرغب الأهالي في تسجيل أبنائهم في برامج نقل الطلاب من المدرسة إلى البيت خلال فترة الدوام المدرسي، ويبحث الكثير من الناس عن أنظمة نقل مريحة وسهلة وسريعة وآمنة، تضمن حياة أبنائهم وفلذات أكبادهم، اليوم خلال هذا المقال سنتعرف إلى خطوات التسجيل في نظام نور للنقل المدرسي للعام الهجري 1444 في مكة المكرمة.

خدمة النقل المدرسي

تقدم وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السُّعُودية خدمة النقل المدرسي لأولياء الأمور الذين يرغبون بنقل أبنائهم بوسائل نقل المملكة، وذلك من خلال شركة تطوير المختصة بنقل طلاب المدارس، وهي شركة خاصة تتبع وزارة التعليم، وتعمل هذه الشركة على توفير مستوى عالي وكبير من الأمان والسلامة للطلاب، سنتطرق بعد قليل إلى خطوات التسجيل في نظام النقل المدرسي 1444.

خطوات التسجيل في نظام النقل المدرسي 1444

للتسجيل في نظام نور للتوصيل المدرسي يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى نظام نور للنقل المدرسي.

تسجيل الدخول في حساب ولي الأمر وكتابة “اسم المُستخدم لحساب وليّ الأمر.

إدخال كلمة المرور.

كتابة رمز التحقّق.

النّقر على أيقونة تسجيل الدّخول.

اختيار خدمة النّقل المدرسيّ.

اختيار طلبات النّقل المدرسيّ للعام القادم.

الضّغط على طلب النّقل للطّالب من داخل الخيارات.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة الموافقة.

كتابة البيانات المطلوبة من قبل النّظام.

الضّغط على تأكيد الطّلب.

كتابة رمز التحقّق.

النّقر على تأكيد.

تأكيد رَقَم الجوال.

سيقوم المختصون بدراسة الطلب الخاص بالمتقدم.

رسوم خدمة النقل المدرسي 1444

في حال تم قَبُول الطلب في خدمة النقل المدرسي التي تم تقديمه بإتباع الخطوات السابقة سيتم إرسال رسالة خاصة على جوال ولي الأمر، ويجب تسديد الرسوم التي تبلغ 200 ريال سعودي للعام الدراسي الكامل للفرد الواحد، وللعلم أن هذه الرسوم غير مستردة، وفي حال تم إلغاء الطلب أو في حال تم نقل الطالب بوسيلة أخرى بعد قَبُول الطلب، ولكن في حال لم يتم قَبُول الطلب سيتم استرداد الرسوم.

لقد أوضحنا في الأسطر السابقة خطوات التسجيل في برنامَج نور للنقل المدرسي بعد أن سردنا نُبْذَة بسيطة عن هذا البرنامَج المميز للنقل و الذي يضمن مستوى عالي من الأمان والسلامة للطالب.