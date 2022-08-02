تعرف على خدمات تطبيق صحتى بالمملكة العربية السعودية

هناك الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن الطريقة التي يتم من خلالها تحميل تطبيق صحتي من أجل الاستفادة من الخدمات التي يوفرها إليكم ذلك التطبيق كالوصول إلى المعلومات الصحية وذلك بشكل إلكتروني ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص تطبيق صحتي للهواتف المحمول.

تحميل تطبيق صحتي للهواتف المحمول

يمكن بكل سهولة تحميل تطبيق صحتي للهواتف بمختلف أنواعها سواء لأجهزة الأندرويد أو الأيفون، فيعد تطبيق صحتي من إحدى التطبيقات التي قد تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهدف من ذلك التطبيق تقديم الكثير من الخدمات الصحية لكافة أبناء المملكة العربية السعودية وبالتالي يستطيع المستخدم بكل سهولة أن يصل إلى كافة معلومات الصحية، ويوجد لتطبيق صحتي الكثير من المميزات التي من بينها كلًا مما يلي:-

الخدمة مجانية وتتم عبر الإنترنت وبالتالي تساعد على توفير الوقت والجهد.

يمكن بكل سهولة التوصل إلى كافة الخدمات الصحية بمختلف أنواع الخدمات.

كما يمكن بكل سهولة تقديم كافة الاستشارات والاستفسارات.

يمكن بكل سهولة التوصل إلى كافة الخدمات الصحية بشكل إلكتروني دون أن يتم التوجه إلى مكاتب الوزارة بشكل نهائي.

خدمات تطبيق صحتي بالمملكة العربية السعودية

يوفر تطبيق صحتي إليكم الكثير من الخدمات المتنوعة ومن أبرز تلك الخدمات كلًا من التالي:-

يوفر إليكم التطبيق خدمة الاستشارات عن بعد.

كما يوفر إليكم خدمة عرض الأجهزة المرضية.

يقدم إليكم أيضًا خدمة البحث عن الأدوية والصيدلية القريبة منكم التي تحتوي على تلك الأدوية.

كما يوفر إليكم خدمة إضافة وتسجيل كافة المنتسبين.

يمكن من خلال ذلك التطبيق أن يتم التعرف على مواعيد فيروس كورونا بعد ما يتم التقييم الذاتي لأعراض ذلك الفيروس.

كما يوفر إليكم نتائج الامتحان المدرسي.

رابط موقع الصحة بالمملكة العربية السعودية

يمكن بكل سهولة التوجه إلى موقع الصحة بالمملكة العربية السعودية وبالتالي الحصول على كافة الخدمات الصحية التي يوفرها الموقع إلى أبناء السعودية من خلال التوجه إلى الرابط من هنا، فمن خلال ذلك الرابط سيتم التوصل إلى كاف المعلومات الصحية الخاصة بكم عبر شبكة الإنترنت.