تعرف على توقيت صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن 1441







يترقب المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وذلك عن شهر سبتمبر، حيث من المقرر أن يتم إيداع الدفعة القادمة خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية والعشرين يوم الثلاثاء القادم في تاريخ العاشر من سبتمبر، حيث تم التوافق من قبل القائمون على حساب المواطن على انه سوف يتم إيداع الدفعة الحالية اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم صرف الدعم ليوم قبله أو العمل على تأخير إيداع الدفعة الجديدة في اليوم بعده وذلك في حال صادف موعد الصرف إجازة رسمية في السعودية.







شروط الإستحقاق في حساب المواطن

أن يكون سعودي الجنسية ويقيم في السعودية ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم ومستمر داخل السعودية خلال 12 شهر ماضي. ضرورة عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. أن تتوافق كافة البيانات المفصح عنها مع البيانات التي وصلت إلى الجهات الرسمية.







هذا ويتم تحديد وإعتماد معايير الإستحقاق في برنامج الدعم بناءاً على عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل المقدم للأسرة وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً .

الإستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن







يبحث الكثير من المستفيدين من حساب المواطن القدماء والجدد عن البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم من أجل الإستعلام والتسجيل لإستفادة من الدعم المقدم للمواطنين في المملكة، حيث يمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية حساب المواطن، للإستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.