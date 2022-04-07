تعرف على تفاصيل العفو الملكي السعودي الجديد وكيفية التقديم 1443

تسعى حكومة السُّعُودية جاهدة إلى تقديم كافة المساعدات لكافة الأشخاص في شهر رمضان المبارك، حيث أصدر مرسوم ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين، يخص فئة المساجين للتخفيف عنهم وتقليل مدة الحكم الخاصة بهم، حيث يمكن للسجناء الحصول على العفو الملكي الذين يلتزمون بحسن السير والسلوك، وكما سيعلن الملك سلمان في شهر رمضان المبارك بالقائمة الخاصة السجناء المعفى عنهم لإدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى ذويهم، وفي هذا المقال سنتعرف علي قرار العفو الملكي السعودي الجديد.

شروط العفو الملكي السعودي 1443

من أجل الحصول على العفو الملكي السعودي الجديد كان لا بد أن يتوافر مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:

قضاء السجين نصف مدته في السجن. الالتزام بحسن السيرة والسمعة داخل وخارج السجن. اتباع كافة القواعد المقررة من قِبل الإدارة المعنية في مصلحة السجون. الرغبة في العودة للحياة الطبيعية، وتوافر النية لعدم الرجوع للأعمال السيئة. عدم ارتكاب أي مخالفة في ظل المحاكمة. الخضوع لفترة مراقبة من قِبل الشرطة بعد الحصول على العفو الملكي.

طريقة التقديم على طلب العفو الملكي السعودي

حين تتوافر كافة الشروط والضوابط في السجين، تمنح الحكومة فرصة التسجيل لتقديم طلب العفو وذلك من خلال مجموعة من الخطوات، كالتالي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية .

. تسجيل الدخول في أبشر أفراد.

التوجه إلى قائمة الخدمات.

الضغط على خدمة “تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي”.

تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج طلب العفو الملكي.

الضغط على زر تقديم الطلب.

السجناء غير المشمولين بالعفو الملكي 1443

حدد المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين قائمة من السجناء الذين لديهم قضايا مخصصة لا يمكنهم الحصول على العفو الملكي الجديد خلال شهر رمضان المبارك وهي كالتالي:

قضايا القتل، والتحريض على العنف والفساد.

قضايا النصب والاحتيال، وممارسة الشعوذة والسحر.

قضايا تجارة الأعضاء البشرية.

القضايا القانونية المتعلقة بأمن الدولة، وتجارة المواد المخدرة والأسلحة.

قضايا جرائم التزوير للأختام، تلقي الرشوة، وتزوير العملة والأختام..

قضايا التعرض لرجال السلطة وذوي الحصانة.

قضايا الإساءة إلى الإله، والدين، تكفير الغير.

قضايا تعنيف الأطفال وذوي الإعاقة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي

منحت المنصة الإلكترونية الأشخاص من القدرة على الاستعلام في أي وقت أو مكان حول أسماء الشمولين بالعفو الملكي الجديد، وتلك بعدة خطوات: