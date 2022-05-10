تعرف على تفاصيل العثور على مفقود تبوك مشعل العطوي

اختفى المواطن السعودي مشعل العطوي أثناء ذهابه لتحية أهله حين عاد من عمله بمحافظة تبوك داخل المملكة العربية السعودية، وسرعان ما انتشر خبر اختفاؤه داخل المملكة العربية السعودية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن قبل رواد السوشيال ميديا، حيث كان ذلك منذ 24/4/2022، مما أدى إلى استنفار قوات البحث السعودية للتحري والبحث عن المفقود.

من هو مشعل العطوي

مشعل العطوي هو شاب سعودي الجنسية، ولد في مدينة تبوك داخل المملكة العربية السعودية وترعرع فيها، يعمل العطوي مع القوات البرية الملكية السعودية، يبلغ من العمر ٢٥عاماً، انتشرت قصته بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور أنباء اختفائه بعد عودته إلى عائلته، فبدأت دوريات البحث بتفقد آثار المفقود والمشي وراء خطواته للوصول لأي دليل يوصلهم به.

كيف إختفى مفقود تبوك مشعل العطوي

بدأت قصة المفقود تبوك من الشهر الماضي يوم الأربعاء الموافق 24/4/2022، وكان ذلك في وقت عودته من عمله بسيارته القديمة، ذات تنوع شاص البيج، ومن حينها فقد أثره، حيث كانت وجهته إلى منطقة الرمدة بحر الراحة ليلتقي بابن عمه، فسرعان ما أخبر أهله بعد قدرتهم على الوصول له، وفقدان أثره وناشدت عائلته جميع مواطني المملكة بأن أي شخص يعرف أي معلومة الإبلاغ او الاتصال على الأرقام الآتية ٠٥٥٣١١٧٣٦١ أو ٠٥٩٩٨٠٩٣٦٢.

فيديو العثور على مفقود تبوك

العثور على مشعل العطوي مفقود تبوك

استطاعت فرق البحث والإنقاذ وفريق إنجاد التطوعي اليوم الموافق 10/5/2022 من العثور على المفقود مشعل العطوي، بعد غياب أسبوع، وأعلنت القوات أنه بصحة وحالة جيدة حيث تم العثور عليه بالقرب من منطقة جبلية صخرية قاحلة، كما وجه المضلعاني كلمة شكر لجميع المشاركين في عمليه البحث عن المفقود الذين بذلو مجهوداً كبيراً للعثور عليه.