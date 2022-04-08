تعرف على تفاصيل السفر من السعودية إلى تركيا الجديد 2022

تعمل المملكة العربية السعودية على مواجهة جائحة كوفيد-19، فاتخذت عدد من التدابير المختلفة منذ بدء انتشار الفيروس عالمياً، بما فيها إغلاق الحدود ومنع السفر ومن ثمّ إعادة تشغيل الرحلات الجوية وفق شروط متعددة تشمل التحصين واختبارات كورونا والحجر الصحي حيث أعلنت انتهاء هذا الوبأ الذي أتعب البشرية، إذ قامت مؤخراً بتخفيف إجراءات الدخول إليها أو السفر منها، مع الحفاظ في الوقت عينه على كلّ مكتسبات الانتصار عليه من خلال الحرص على اتباع أساليب الوقاية، وحمايةً للجميع.

السفر من السعودية لتركيا

حيث قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإلغاء العديد من الاشتراطات المتعلقة بالدول التي كان قد تم تعليق السفر منها وإليها في وقتٍ سابقٍ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد – 19″ ولكن هل مسموح السفر الى تركيا من السعودية 2022؟ اتخذت تركيا العديد من الإجراءات الوقائية التي ضمنت استمرار حركة السفر من وإلى البلاد بدرجة كبيرة، وسعت لتوفير سفر آمن إلى أقصى درجة من دون الاضطرار إلى قرارات الإغلاق التامّ ووقف حركة الطيران، ومع فتح حدود المملكة العربية السعودية وعودة الطيران السعودي الدولي، بات بإمكان السعوديين الذين يعشقون السياحة والسفر استئناف هوايتهم. لكن، في ظلّ استمرار فرض بعض القيود على السفر بسبب جائحة كورونا.

هل السفر إلى تركيا ممنوع للسعوديين

يبقى السؤال الأبرز: ما هي الدول المسموح السفر لها من السعودية، والدول الممنوع السفر إليها في الوقت الراهن؟ وهل يمكن اليوم السفر من السعودية الى تركيا؟

الدول الغير مسموح بالسفر إليها من السعودية

جددت الجوازات السعودية التنبيه على أن تعليق السفر إلى 15 دولة ما زال ساريًا، بسبب تفشي فيروس كورونا وهم: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام،، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. حتى استقرار الوضع الوبائي.

الدول المسموح السفر إليها من السعودية

رفعت المملكة العربية السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها باتجاه عددٍ من الدول والتي كان قد شملها قانون تعليق الرحلات الجوية في وقتٍ سابقٍ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وشمل قرار رفع تعليق الرحلات الجوية الدول التالية: “جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية أفغانستان الإسلامية، إضافةً إلى مملكة تايلاند التي كانت العلاقات الدبلوماسية السعودية قد انقطعت معها منذ وقت طويلٍ إثر حادثةٍ عرفت آنذاك باسم “حادثة الماسة الزرقاء”.

مخالفة قرار منع السفر

إنّ مخالفة قرار منع السفر الى الدول المذكورة أعلاه يعرض الشخص إلى عقوبات منها

منع السفر لمدة 3 سنوات.

الاطّلاع على شروط السفر من السعودية، وشروط العودة والدخول إلى المملكة.

يتم السفر على متن الخطوط السعودية التي تسيّر رحلات منتظمة إلى تركيا.

ماهي شروط السفر من السعودية