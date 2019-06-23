تعرف على تفاصيل الإقامة المميزة في السعودية وأنواعها وتكاليف الحصول عليها

قامت المملكة العربية السعودية مؤخرا، بالإعلان عن نوع جديد من تأشيرات الإقامة للوافدين، يطلق عليه الإقامة المميزة في السعودية، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض أنواعها ومزاياها للوافدين الراغبين في الحصول على هذا النوع من التأشيرات، خاصة بعد أن قامت السعودية بفرض رسوم على الوافدين الحاملين لتأشيرات العمل، مما قد يجعل هذا النوع الجديد من الإقامات مناسبا لبعض الفئات.

أنواع الإقامة المميزة في السعودية

هناك نوعان من هذه الإقامات هي

أولا: إقامة مميزة محددة المدة:

وهي إقامة لسنة واحدة فقط، قابلة للتجديد، ويحصل عليها الوافد الراغب في الحصول عليها بعد أن يستوفي الشروط النظامية، بالإضافة إلى سداد 100 ألف ريال سعودي تكاليف الإقامة المميزة لعام واحد.

ثانيا: إقامة مميزة غير محددة المدة

هي إقامة غير محددة المدة في المملكة العربية السعودية،يحصل عليها المتقدم المستوفي للشروط النظامية بعد دفع 800 ألف ريال مرة واحدة فقط.

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مزايا الحصول على الإقامة المميزة

أولا: يتمكن حامل هذا النوع من الإقامات من الإقامة على الأراضي السعودية مع أسرته.

ثانيا: بإمكانه أن يقوم باستخراج عدد محدد من تأشيرات الزيارة للأقارب.

ثالثا: يستطيع حاملها أن يقوم باستقدام عمالة منزلية حسب حاجته.

رابعا: يتمكن حاملها من الدخول والخروج من المملكة بشكل ذاتي، كما أنه يسمح له استخدام الممرات المخصصة للمواطنين السعوديين.

خامسا: يحق لحاملها أن يقوم بامتلاك عقارات سواء بغرض السكن أو التجارة أو الصناعة في كافة المناطق ماعدا مكة والمدينة والمناطق الحدودية.

سادسا: يتمكن حاملها من الاستثمار في سوق الأوراق المالية بالمملكة.

سابعا: يتمكن حاملها من امتلاك كافة أنواع وسائل النقل الخاصة، وكلك أي أنواع من المنقولات.

ثامنا: يحق لحامل هذه الإقامة أن يعمل في القطاع الخاص، والتنقل بين الشركات المختلفة هو وأفراد أسرته، فيما عدا الأعمال التي تم قصرها على المواطنين السعودييين فقط.

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