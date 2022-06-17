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تعرف على تفاصيل ازالة احياء الدمام العشوائية 1443

منى إسماعيل

أصدرت محافظة الدمام في المملكة العربية السُّعُودية في نهاية العام الماضي 2021، إزالة الأحياء العشوائية في العديد من مناطق المملكة، والعمل على تنظيمها وإعادة تأهيلها حسب رؤية 2030 الاقتصادية التطورية في المملكة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بقرار إزالة أحياء الدمام  في مدينة جدة.

تعرف على تفاصيل ازالة احياء الدمام العشوائية 1443

المناطق العشوائية في المملكة

هي تلك الأحياء التي تفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة من ماء وكهرباء وغيرها من الخِدْمَات الحياتية، وهي غير مريحة للعين، و مبنية من مواد هشه تشكل خطر على سكانها، فهي ذات بنية تحتية خطر، حيث تنتشر في المناطق غير الخاضعة للتنظيم الإداري الرسمي، و توجد في كافة مدن المملكة العربية السُّعُودية.

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تفاصيل إزالة أحياء الدمام العشوائية

سعى وزير الشؤون البلدية والقروية في المملكة ماجد بن عبد الله الحقيل في وقت سابق، إلى وضع خُطَّة واضحة ومتكاملة من أجل التخلص من العديد من الأحياء العشوائية في المملكة، ونتيجة لذلك عملت هيئة إدارية لتطوير هذه المناطق العشوائية، حيث تشمل الخُطَّة على إزالة المناطق العشوائية و إعادة تأهيل قرابة 30 حياً عشوائياً في مختلف مدن السُّعُودية، كما تنتشر في أربع مناطق رئيسة هي كالتالي “الرياض، مكة المكرمة، عسير، الشرقية”، بينما شملت الأحياء العشوائية في الشرقية – الدمام كلًا من” الفاخرية، أثير الدمام، طيبة،  الفرسان، –الفيحاء “.

تعرف على تفاصيل ازالة احياء الدمام العشوائية 1443
تعرف على تفاصيل ازالة احياء الدمام العشوائية 1443

كيفية الاستعلام عن المناطق العشوائية في الإزالة

حددت الدمام إمكانية الاستعلام عن المناطق العشوائية الموجودة ضمن الإزالة في المملكة العربية السُّعُودية خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول في موقع النفاذ الوطني الموحد.
  • الضغط على  خِدْمَات الاستعلام عن الأحياء العشوائية المزالة.
  • الضغط على الموقع المراد الاستعلام عنه عبر خريطة المناطق العشوائية التي ستتم إزالتها.
  • تحديد النقطة والتعرف إلى بيانات الإزالة للمناطق و الأحياء.
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منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.


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