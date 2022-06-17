تعرف على تفاصيل ازالة احياء الدمام العشوائية 1443

أصدرت محافظة الدمام في المملكة العربية السُّعُودية في نهاية العام الماضي 2021، إزالة الأحياء العشوائية في العديد من مناطق المملكة، والعمل على تنظيمها وإعادة تأهيلها حسب رؤية 2030 الاقتصادية التطورية في المملكة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بقرار إزالة أحياء الدمام في مدينة جدة.

المناطق العشوائية في المملكة

هي تلك الأحياء التي تفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة من ماء وكهرباء وغيرها من الخِدْمَات الحياتية، وهي غير مريحة للعين، و مبنية من مواد هشه تشكل خطر على سكانها، فهي ذات بنية تحتية خطر، حيث تنتشر في المناطق غير الخاضعة للتنظيم الإداري الرسمي، و توجد في كافة مدن المملكة العربية السُّعُودية.

تفاصيل إزالة أحياء الدمام العشوائية

سعى وزير الشؤون البلدية والقروية في المملكة ماجد بن عبد الله الحقيل في وقت سابق، إلى وضع خُطَّة واضحة ومتكاملة من أجل التخلص من العديد من الأحياء العشوائية في المملكة، ونتيجة لذلك عملت هيئة إدارية لتطوير هذه المناطق العشوائية، حيث تشمل الخُطَّة على إزالة المناطق العشوائية و إعادة تأهيل قرابة 30 حياً عشوائياً في مختلف مدن السُّعُودية، كما تنتشر في أربع مناطق رئيسة هي كالتالي “الرياض، مكة المكرمة، عسير، الشرقية”، بينما شملت الأحياء العشوائية في الشرقية – الدمام كلًا من” الفاخرية، أثير الدمام، طيبة، الفرسان، –الفيحاء “.

كيفية الاستعلام عن المناطق العشوائية في الإزالة

حددت الدمام إمكانية الاستعلام عن المناطق العشوائية الموجودة ضمن الإزالة في المملكة العربية السُّعُودية خلال اتباع الخطوات التالية: