تعرف على تفاصيل إقامة “مالك عقار” في المملكة العربية السعودية

أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس، عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار مستهدفات تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية، لتكون مركزا عالميا يجذب أفضل الاستثمارات والمواهب والعقول، لنقل المعرفة وإيجاد الوظائف التي تساهم في تمكين الاقتصاد الوطني.

تعمل المملكة على جذب المواهب والمميزين- المصدر: إكس

وتعتبر ميزة مالك عقار في المملكة العربية السعودية، واحدة من 5 منتجات أخرى أعلن عنها مركز الإقامة المميزة اليوم، والذي من معايير الأهلية له “التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تنخفض عن 4 ملايين ريال سعودي.

مميزات المنتج “مالك العقار”

الإقامة في السعودية مع الأسرة (الوالدين- الأزواج- الأبناء دون 25 عاما).

الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.

الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون شرط التأشيرة.

إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

استخدام المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المنافذ.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.

ممارسة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار.

تملك العقارات والانتفاع بها.

معايير الأهلية لتملك أو الانتفاع بعقار بـ 4 ملايين ريال سعودي

ألا يكون العقار مرهون وألا يُرهن بعد ذلك.

ألا يكون تملك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق التمويل العقاري.

العقار للسكن فقط.

أن يكون العقار قائم وليس من المباني المطورة وغير المطورة.

تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”.

وأوضح مركز الإقامة المميز أن مدة الإقامة مرتبطة بامتلاك العقار أو الانتفاع به.

فيديو | في لقاء مع #الإخبارية.. محمد السلطان الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة يكشف تفاصيل المنتجات الـ 5 الجديدة التي أطلقها مركز الإقامة المميزة pic.twitter.com/F34AvjAxFD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2024

المنتجات الـ 5 التي أعلن عنها مركز الإقامة المميزة اليوم

إقامة كفاءة استثنائية.

إقامة موهبة.

إقامة مستثمر أعمال.

إقامة رائد أعمال.

إقامة مالك عقار.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن هذه المنتجات سوف توفر لحاملي الإقامة عن طريقها فرصة الاستقرار بالمملكة والعيش بها، كما أنها ستفتح الأبواب لكل من يشكل إضافة وقيمة للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في رؤية المملكة 2030.