في الساعات القليلة الماضية تصدر على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاق “#إختطاف_حنان_المقبل”، وتفاعل معه عدد كبير من رواد المواقع، وأعلنت مصادر مقربه من عائلتها أن عملية الخطف تمت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد في لمدينة المنورة من امام منزلها، حين ذهبها إلى البقال القريب من المنزل، وكان قد نشر الهاشتاق وتفاعل عليه العديد بهدف مساعدة والدها وعائلتها في العثور عليها خلال الساعات المقبلة.







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تفاصيل إختطاف نجمة السوشيل ميديا السعودية “حنان المقبل”







ذكرت مصادر قريبة ” عم حنان المقبل” من نجمة السوشيل ميديا “حنان المقبل”، أن حنان تبلغ من العمر 15 عاماً، وأنه تم إختطافها من امام منزلها في المدينة المنورة، في صباح يوم الأحد، أذناء ذهبها إلى البقالة القريبة من المنزل وكانت قد أبلغت عائلتها في ذهبها، ولكن إلى الأن لم تعد “حنان المقبل” إلى البيت.

وقال أيضاً أنها عندما كانت واقفة أمام البقالة، توقفت سيارة وقامت بخطفها على حسب ما مو متداةل في الفيديو المنتشر عبر مواقع السوشيل ميديا، وبسبب غيابها الغير طبيعي عن المنزل ذهب والدها وأبلغ الشرطة، وأخبارهم عن حادثة خطف ابنته من أمام البقالة، وأعلنت قوات الأمن عمليات البحث بشكل موسع للعثور عليها بأقرب وقت.

ونشر البعض من المتفاعلين على مواقع التواصل الإجتماعي الخبر، وذلك بهدف مساعدة الأسرة والأمن في محاولة الحصول على معلومات تفيدهم في عملية البحث عنها.