 سوا بوست بلس 170 | باقة مميزة من stc السعودية

سوا بوست بلس 170 هي باقة من باقات شركة الاتصالات السعودية stc وتعتبر من الباقات صاحبة الانتشار الواسع بين الشباب السعودي لما لها من مزايا مختلفة، وسوف نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذه الباقة وكيفية تفعيلها وغيرها من التفاصيل الهامة حولها من خلال هذا المقال.

ما هي باقة سوا بوست بلس 170

باقة سوا بوست بلس هي إحدى الباقات المميزة من شركة stc السعودي التي تقدم باقات من أنظمة مختلفة، ومن هذه الأنظمة نظام سوا ستار بلس وسوا شير بلس ونظام فليكس بلس ونظام سوا فليكس وسوا لايك، كما توجد العديد من الباقات التي تتبع أنظمة سوا هايبرد و كويك نت وباقات التجوال الخارجية المميزة وكلها باقات لها مزايا عديدة تلبي احتياجات جميع العملاء المشتركين في شركة الاتصالات السعودية سوا.

ومن الانظمة المميزة التي لاقت إعجاباً من العملاء خاصة الشباب السعودي، نظام سوا بوست بلس والذي تنتمي إليه العديد من الباقات المميزة منها باقة سوا بوست بلس 160 وباقة سوا بوست بلس 170، حيث توجد العديد من المزايا الخاصة الممنوحة من الشركة للباقة الأخيرة وهو ما جعل البحث عنها من الأمور التي زادت بين الشباب الذين يستخدمون المكالمات الشهرية المحلية والدولية واستخدام الإنترنت بشكل كبير.

مزايا باقة سواء بوست بلس 170

شركة الاتصالات السعودية stc من الشركات العاملة في المملكة في مجال الاتصالات والإنترنت، وقد تميزت هذه الشركة بالعديد من الباقات التي تمنحها للعملاء بحيث تميزهم عن بقية عملاء شركات الاتصالات، ومن الباقات المميزة التي يمكن للعملاء القيام بالاشتراك فيها باقة سواء بوست بلس 170، والتي أكدت الشركة على منح مزايا خاصة لها للعملاء، وهذه المزايا على سبيل المثال هي:

إمكانية الاتصال والمكالمات الداخلية في المملكة والخارجية الدولية بتغطية شاملة بدون تقطع. سعر المكالمات الخاصة في باقة بوست بلس 170 من stc رخيصة وهي أقل من المكالمات العادية في الباقات الأخرى من الشركة التي تتيحها للعملاء. بيانات وإنترنت إضافي لجميع مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، والتي يمكن تشغيلها مجاناً عبر البيانات الإضافية السريعة. يمكنك عزيزي العميل الاستمتاع بالمكالمات الصوتية بآلية حساب الثلاثين ثانية من شركة stc وذلك بعد الاشتراك في هذه الباقة. الحد اليومي للاستخدام سواء البيانات أو المكالمات الصوتية من ضمن مزايا هذه الباقة فهي تضمن حد الاستخدام العادل، مع خفض السرعة بعد انتهاء هذا الحد لعدم دفع مزيد من تكاليف البيانات. سرعة إنترنت دون انقطاع يستمتع بها العميل بعد الاشتراك في باقة سوا بوست بلس 170. هذه الباقة مُتاحة لجميع عملاء سوا في السعودية.

تفاصيل الاشتراك في باقة سوا بوست بلس 170

توجد العديد من التفاصيل للاشتراك في هذه الباقة، فبعد الاشتراك فيها يمكن أن تستمتع بالعديد من التفاصيل الممنوحة في هذه الباقة لجميع العملاء المشتركين، وهذه التفاصيل هي:

باقة سوا بوست بلس 170 تمنحك صلاحية 4 أسابيع مع التجديد التلقائي في حالة عدم وجود رصيد أو شحن في شريحة سوا.

تمنح مكالمات غير محدودة للمكالمات لأرقام سوا الأخرى سواء في نفس نظام الباقة أو من باقات أخرى داخل شبكة stc.

مكالمات شهرية ممنوحة للعملاء عندما يشتركون في هذه الباقة، بقيمة 1000 دقيقة شهرياً للشبكات المحلية الأخرى داخل المملكة العربية السعودية.

يستمتع العميل بعد الاشتراك في هذه الباقة بسرعة إنترنت تصل إلى 40 جيجابايت في الشهر، وذلك لجميع خدمات الإنترنت مثل التصفح ومواقع التواصل الاجتماعي مع بيانات وجيجابايت إضافية.

سعر باقة سوا بوست بلس 170

أتاحت شركة الاتصالات السعودية stc هذه الباقة للشراء من جميع العملاء، حيث يمكنك عزيزي العميل شراء هذه الباقة عبر دفع تكاليف ورسوم بالضريبة الشاملة 195.50 ريال سعودي مع إمكانية الشراء عبر فروع stc في السعودية أو عبر الشراء الإلكتروني من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل.

طرق تفعيل باقة سوا بوست 170

توجد العديد من طرق التفعيل لهذه الباقة بعد الشراء من الشركة سواء من الفروع أو عبر البطاقة الائتمانية، حيث بعد استلام الشريحة تأتي خطوات التفعيل.

أتاحت الشركة العديد من طرق التفعيل لهذه الباقة، حيث يتم التفعيل عبر التطبيق او عبر رمز وكود الاشتراك من الشركة أو من خلال فروع الشركة أو قائمة خدماتي، وسوف نتعرف على هذه الطرق بالتفصيل من خلال النقاط التالية:

كيفية تفعيل باقة سوا بوست 170 عبر تطبيق الشركة

تطبيق stc أحد التطبيقات المميزة والتي يمكن من خلالها الاستفادة من بعض الخدمات منها سداد الفواتير وشحن الرصيد ومعرفة العروض الجديدة للباقات، وكذلك تفعيل الباقات المختلفة بعد الاشتراك فيها، ومنها طريقة تفعيل باقة سوا بوست 170 عبر الخطوات التالية:

بعد تحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف المحمول، يتم الدخول على الواجهة الرئيسية للتطبيق.

اختيار القائمة الإلكتروني.

الدخول على خدمات باقات stc واختيار باقة سوا بوست بلس 170.

إدخال جميع البيانات المطلوبة من التطبيق.

انتظر رسالة نصية قصيرة تؤكد الاشتراك في الباقة.

بعد ذلك تأتي رسالة بها رمز التفعيل يتم إدخاله وبالتالي يتم تفعيل الباقة والاستمتاع بمزايا الباقة.

تفعيل باقة سوا بوست عبر نافذة خدماتي

تعتبر خدماتي من القوائم الإلكترونية المُتاحة من الشركة تقدمها للعملاء للحصول على خدمات متعددة منها تفعيل الباقات المختلفة بعد الشراء، حيث يمكن تفعيل باقة سوا بوست بلس بعد الشراء عبر النفاذة ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على قائمة خدماتي.

الدخول على خدمات الأفراد.

إدخال بيانات شريحة سوا بوست 170 المطلوبة في الخانات المخصصة.

الضغط على خانة الدخول المباشر.

إدخال البيانات المطلوبة.

تنتظر رسالة تأكيد تفعيل الباقة على الهاتف المحمول.

تشغيل الباقة والاستمتاع بجميع مزاياها بعد التفعيل والتشغيل.

كما يمكن تفعيل الباقة عبر أحد الفروع، حيث يتم التواصل مع أقرب فرع لشركة الاتصالات السعودية stc وسيتم التفعيل مجاناً في نفس وقت شراء الباقة أو بعدها عند الذهاب إلى الفرع وإدخال البيانات الخاصة بها.

كيفية التواصل مع شركة stc

أتاحت شركة الاتصالات السعودية stc العديد من طرق التواصل معها من أجل شراء باقة سوا بوست بلس 170، وذلك للاستفسار عن مزاياها أو طرق الشراء أو طرق تفعيل الباقة بعد الشراء، وهذه هي طرق التواصل مع الشركة: