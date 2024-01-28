تعرف على المناطق التي سجلت أدنى درجات الحرارة اليوم

تم تسجيل درجتين مئويتين كأدنى درجات الحرارة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد.

محافظة تبوك تأتي في المرتبة الثانية

تأتي محافظة تبوك في المركز الثاني بدرجة حرارة قدرها 3 درجات مئوية، في حين تحتل المركز الرابع محافظة الجوف التي سجلت درجة حرارة قدرها 4 درجات مئوية فقط.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس اليوم أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على بعض أجزاء من المناطق المذكورة، كما قد يتشكل الضباب أيضا في بعض المناطق وعلى سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.

تحذير من الرياح الشديدة

بالإضافة إلى ذلك، حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة في محافظتي جدة ورابغ ، حيث يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 40-49 كم/ ساعة ويمكن أن تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، من المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة العاشرة مساء.