تعرف على الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1441

تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دولة المملكة العربية على تقديم كافة التسهيلات من اجل خدمة المواطن السعودي للعمل على تحسين الظروف المعيشية التي تمر بها الأسرة السعودية ذات الدخل المنخفض او الأسرة التي لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتهدف مساعدة المقطوعة إلى تحسين الظروف المعيشية لتلك الأسرة والعمل على تنمية قدراتهم من أجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع أسعار الخدمات والمحروقات، وذلك بفعل الضريبة المضافة، حيث تقوم الوزارة بعمل العديد من الإصلاحات الإقتصادية من أجل تطبيق رؤية المملكة 2020، والعمل على تحسين المستوى الاقتصادي والمالي وتحقيق التوازن.







الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

حددت وكالة الضمان الإجتماعي في الآونة الأخيرة الفئات التي تستحق أن تستفيد من مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي، وتضم تلك الفئات الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات، وأسر السجناء، والأسر التى غاب عنها عائلها.







مساعدة المقطوعة

تعتبر المقطوعة من ضمن البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في دولة المملكة، حيث يتم تقديم تلك المساعدة بشكل دوري من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، ويقدر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمستفيدين من مساعدة المقطوعة، ويتم تحديد قيمة المقطوعة بناءاً على قيمة الدخل وعدد أفراد الأسرة.