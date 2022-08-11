تعرف على التظليل المسموح به في السعودية 2022

وضعت إدارة المرور في المملكة العربية السُّعُودية، مجموعة من الضوابط من أجل تظليل السيارات من مدخل الأمن وحماية المجتمع، وهناك بعض الحالات يسمح لها بالتظليل من قبل إدارة المرور السُّعُودية، وذلك وفق مجموعة من الشروط، و في هذا المقال سوف نتعرف إلى التظليل المسموح به في السُّعُودية 2022.

تظليل السيارات

يعرف تظليل السيارات بتعتيم زجاج السيارة، بحيث يستخدمه أصحاب السيارات أو السائقين من أجل منع دخول أشعة الشمس إليها، أو كي لا يمكن رؤية من بداخلها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط، لتحقيق حماية المجتمع وضمان أمنه، وهناك من لا يعلم نسبة تظليل زجاج السيارات؛ مما يجعله عرضة لمخالفة أنظمة المرور في التظليل من ثم يتعرض للغرامات والعقوبات المرورية.

التظليل المسموح به في المملكة

وضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة الأجزاء المسموح بتظليلها، بحيث تكون خاضعة للشروط والضوابط المحددة في تظليل زجاج السيارات، وهي كالتالي:

يجب أن يكون من نوع الشفاف الذي لا يحجب رؤية من بداخل السيارة.

يجب أنّ لا يكون التظليل عاكساً للصورة مثل انعكاس المرآة.

ضرورة منع وضع تظليل على الزجاج الخلفي أو الأمامي للسيارة.

ضرورة ألّا يحمل التظليل أي زخارف أو نقوش أو رسومات أو صور تحد من درجة الشفافية.

ضرورة الالتزام بنسبة شفافية التظليل بحيث لا تزيد عن 02.

يجب ألّا يتسبب تظليل زجاج السيارة في حجب الرؤية عن السائق أو حتى التقليل منها.

ضرورة ألّا يلحق التظليل ضرراً بالإنسان ويكون صديقاً للبيئة.

يسمح بتجاوز نسبة التظليل بها (30%) في الحالات التي تأذن لها إدارة المرور بناءً على الشروط خاصة.

السيارات التي يسمح بتظليلها في المملكة 2022

هناك مجموعة من السيارات المسموح بتظليلها من قبل إدارة المرور السُّعُودية، و هي التي تكون عادةَ تابعة لجهات خاصة في السُّعُودية، وهي كالتالي:

أولاً السيارات الخاصة بالملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

ثانياً سيارات السفارات التي تتبع وزارة الخارجية في المملكة.

ثالثاً السيارات التي تخص القوات المسلحة السُّعُودية والحرس الوطني.

رابعاً جميع المركبات الخاصة بأجهزة الحكومة السُّعُودية.

خامساً السيارات التي تُخصّص لنقل الأفراد، ومن خصائصها وجود قمرة القيادة وأبواب جانبية وخلفية ومقاعد خلفية.

قيمة مخالفة التظليل في السُّعُودية 2022

حددت إدارة المرور في المملكة قيمة مخالفة التظليل و التي تقدر بقيمة 500 ريال سعودي، و يمكن أن تزداد هذه الغرامة لتصل قيمتها نحو 900 ريال سعودي، بناء على جدول المخالفات المرورية التي تم نشره بواسطة إدارة المرور السُّعُودية بعنوان “تظليل زجاج المركبة دون الالتزام بالضوابط الموضوعة من إدارة المرور”، ويظهر ذلك من أهمية الالتزام بضوابط التظليل التي أعلنتها إدارة المرور حتى لا يخضع مرتكبوها للغرامات المالية.