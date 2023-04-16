تعرف على أيام إجازة عيد الفطر 2023 في المملكة السعودية للقطاعين الحكومي والخاص والمدارس وقائمة العطل الرسمية في المملكة 2023

أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك 2023، وتبدأ أيام عيد الفطر 2023، والجميع يخطط ويعد برامجه لقضاء إجازة عيد الفطر 2023 في المملكة السعودية. البعض يفضل السفر خارج البلاد، وكثيرون يخططون لرحلات البر خصوصا مع قدوم فصل الربيع بأجوائه الرائعة في معظم مناطق المملكة، وأعداد كبيرة من المواطنين يتابعون برامج الترفيه والرحلات المختلفة، ويخططون لأجمل أيام عيد الفرحة، عيد الفطر السعيد.

وحتى يتيسر لهم ذلك، من الضروري معرفة موعد إجازة عيد الفطر 2023، سواء في المدارس، أو في القطاعين الحكومي والخاص. فيما يلي نتعرف على مواعيد الإجازات وعدد أيام العطلة.

الموعد المحتمل لبداية إجازة عيد الفطر 2023 في المملكة السعودية

حيث أن بداية شهر رمضان 2023 كان في 23 من مارس في المملكة السعودية، فإن التوقيت المحتمل لبداية عيد الفطر 2023 هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

وسوف يتحدد هذا التاريخ بشكل نهائي بعد استطلاع هلال شهر شوال والمقرر يوم 29 رمضان الموافق 20 إبريل 2023 لتبدأ إجازة عيد الفطر 2023، حيث أنها عطلة رسمية للمدارس والجامعات، والقطاعين الحكومي والخاص، يشارك فيها الجميع بالفرحة والسعادة.

أيام إجازة عيد الفطر 2023 في المملكة السعودية المقررة للقطاع الحكومي

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي اعتبارا من مساء الخميس 22 رمضان (13 أبريل)، على أن يستأنف العمل يوم 6 شوال الموافق 26 إبريل.

وكانت المملكة السعودية قد قامت بتخفيض ساعات العمل للقطاع الحكومي خلال الشهر الفضيل وحددتها ب 6 ساعات فقط مراعاة لظروف الصيام.

أيام إجازة عيد الفطر 2023 في المملكة السعودية للقطاع الخاص

تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص من يوم الخميس 29 رمضان (20 أبريل) وتستمر لمدة أربعة أيام وبذلك تنتهي في 23 أبريل الجاري.

بداية اجازة عيد الفطر للمدارس والجامعات في المملكة السعودية

تبدأ إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس اعتبارا من مساء يوم الخميس 22 رمضان (13 أبريل) على لأن تستأنف الدراسة اعتبارا من يوم 6 شوال الموافق 26 أبريل الجاري.

قائمة العطل والإجازات الرسمية في السعودية في عام 2023

تم اعتماد المواعيد التالية إجازات رسمية في أنحاء المملكة:

الاحتفال بيوم التأسيس: 22 فبراير

إجازة عيد الفطر (للقطاع الخاص): تبدأ من 29 رمضان الموافق 20 أبريل وحتى 6 شوال الموافق 26 أبريل.

إجازة عيد الفطر (للقطاع الحكومي): تبدأ من 22 رمضان الموافق 13 أبريل وحتى 6 شوال الموافق 26 أبريل.

يوم عرفة: 9 ذو الحجة (من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو)

عيد الأضحى: الفترة من 10-12 ذو الحجة (من المتوقع أن توافق العطلة من الأربعاء 28 يونيو لغاية الجمعة 30 يونيو)

اليوم الوطني: يوم 23 سبتمبر.

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