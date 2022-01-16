تعرف على أهم أنواع بطاقات الراجحي

تتوفر كافة أنواع بطاقات الراجحي للعملاء في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، فيتيح البنك نوعين من البطاقات، الأولى هي بطاقات الإئتمان وتحظى بالعديد من المميزات حيث تتيح للعملاء إمكانية إستخدام البطاقة قبل إستلامها وذلك من خلال إضافتها إلى محفظة Apple Pay، كما تمكنك من الإنضمام إلى برنامج “مكافأة” لكسب النقاط على كل المشتريات، كما توفر لك فرصة لتقسيط المشتريات بسعر النقد وبهامش ربح 0% وهذا يتم من خلال برنامج تساهيل والذي يشمل البطاقات الإئتمانية فقط.

أنواع بطاقات الراجحي

مازلنا نتحدث عن مميزات البطاقات الإئتمانية التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه، حيث تُتيح لهم العديد من الخيارات أكثر مرونة حتى يمكنهم من سداد مستحقات البطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الكثير من العروض والخصومات المتجددة والحصرية لدى شبكة واسعة من المتاجر في المملكة العربية السعودية، وقد أتاح الراجحي ثلاثة طرق لطلب تلك البطاقات وهي إما من خلال الاتصال بالبنك على هذا الرقم 1222 124 800 أو عبر زيارة أقرب فرع للعميل، أو أون لاين من خلال هذا الرابط.

أنواع البطاقات الإئتمانية الراجحي

• البلاتينية

• سيجنيتشر

• إنفينيت

• SELECTIVE – للسيدات

• الكلاسيكية “الحسم الشهري”

• البلاتينية “الحسم الشهري”

• إنفينيت “الحسم الشهري”

• سفر بلس

• الرقمية “كاش باك”

• بطاقة موسم الرياض – تسوق

• إنسان

• الأعمال مسبقة الدفع

• قواعد الافصاح عن أسعار

المستندات المطلوبة للحصول على البطاقات الإئتمانية:-

• أن يكون لدى العميل حساب جاري لدى مصرف الراجحي.

• ان يكون لديه أثناء التقديم لطلب البطاقة صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

• بالإضافة إلى خطاب تعريف من جهة العمل.

• ويجب تعبئة نموذج الطلب المُقدم إليه.

• وأخيراً يُشترط على المتقدم أن يستوفي الشروط والمتطلبات التي وضعها مصرف الراجحي و “سمة” للبطاقات الائتمانية.

ثاني أنواع بطاقات الراجحي هي بطاقات مدى، توفر العديد من الميزات أيضاً للعملاء في كل مكان كما توفر الوقت والجهد، فتجدر الإشارة إلى أن بطاقات خصم مدى من مصرف الراجحي تمنح عملائها مجموعة متنوعة من الخيارات التي تلبي جميع احتياجاتك، وتتميز بطريقة سهلة للشراء وسحب النقود مقبولة محليًا ودوليًا، كما تُتيح مزايا حصرية في السفر والمطاعم والتسوق.

أنواع بطاقات مدى الراجحي

• بطاقة مدى الكلاسيكية

• مدى سيجنتشر

• بطاقة الراجحي للرواتب “أسهل” مسبقة الدفع

• بطاقة خصم مدى إنفينيت