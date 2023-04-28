تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة مع بداية التعاملات في الأسواق

مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري، كشفت مواقع التواصل الاجتماعي عن اهتمام المواطنين السعوديين بمعرفة سعر الذهب في السعودية. وجاء ذلك على أثر الارتفاعات المتتالية التى شهدها سعر الذهب في أسواق الصاغة المصرية خلال الساعات الماضية. لذا، من خلال السطور القادمة نرصد لكم أسعار الذهب في المملكة اليوم.

أسعار الذهب في السعودية

وفي البداية، يجب التنويه إلى أن أسعار الذهب في الأسواق العالمية شهدت حالة طفيفة من عدم الاستقرار خلال جلسة التداول الحالية. ويرجح معظم الاقتصاديين، تحقيق الذهب لأرقام قياسية خلال الفترة القادمة، وذلك وفقًا لما ورد بمواقع “CNBC“. عمومًا، هذه القائمة توضح لكم المستويات التى وصل إليها الذهب في السعودية مع بداية التعاملات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.44 ريال.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 219.49 ريال.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 209.51 ريال.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 179.58 ريال.

سجلت الأونصة اليوم نحو 7,447 ريال.

سعر الذهب عالميًا

مع اقتراب نهاية جلسة التداول الحالية، سجلت العقود الفورية للذهب اليوم نحو 1,985.56 دولار بنسبة هبوط حوالي 0.12%، بينما سجلت العقود الآجلة للذهب اليوم نحو 1,994.45 دولار، بنسبة هبوط حوالي 0.23%.وذلك وفقًا للبيانات المطروحة على موقع Investing. مع ملاحظة، أن أسعار الذهب يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل اقتصادية، مثل حالة العرض والطلب وأسعار الصرف المعلنة من البنوك المركزية.