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تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين الموافق 05-08-2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين الموافق 05-08-2019
أسعار الذهب

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الموافق 05-08-2019، حيث يعتبر الذهب من أبرز أهم المعادن التي يبحث عنها الكثير كل العالم في كل دولة، حيث يعتبر الذهب أبرز المعادن التي يسهل تداولها بين الناس، ويبحث محلات الصاغة والمستثمرين والمدخرين، والشباب المقبلين على الزواج عن قيمة الذهب في المملكة، هذا ويعيش الذهب حالة كبيرة من الإضطراب خلال الأسبوع الجاري،وذلك بسبب إرتفاع وإنخفاض قيمة الدولار الإمريكي، حيث يعتمد الذهب على العديد من العوامل العالمية، ومن أبرز تلك العوامل سعر الدولار الأمريكي، وسعر برميل النفط، بالإضافة إلى العرض والطلب في الدولة ذاتها .

أسعار الذهب في السعودية

يشهد سعر الذهب في الأونة الأخيرة الكثير من الإضطراب في سعر وقيمة الذهب في المملكة، وذلك بفعل العوامل التي تعمل على التأثير على قيمة الذهب، ومن أبرز تلك العوامل الدولار الأمريكي، حيث يعيش الدولار حالة من الهبوط والإنحدار خلال الأسبوع الجاري، والإيام الحالية.

سعر الذهب في السعودية

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن قيمة الذهب في المملكة لهذا اليوم، وسوف نقدم لكم تقريراً شاملاً حول سعر الذهب في السعودية، وسوف نوضح قيمة كل العيارات وسعر كيلو وأوقية الذهب، حيث سوف نوضح السعر من خلال الجدول التالي :-

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24173.81 ريال$46.33
سعر الذهب عيار 22159.33 ريال$42.47
اسعار الذهب عيار 21152.09 ريال$40.54
اسعار الذهب عيار 18130.36 ريال$34.75
سعر الذهب عيار 14101.39 ريال$27.03
سعر الذهب عيار 1286.91 ريال$23.17
اسعار أوقية الذهب5,406 ريال$1,441
اسعار جنيه الذهب1,217 ريال$324.35
اسعار كيلو الذهب173,814 ريال$46,334

 

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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