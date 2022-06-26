تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين

احتوى إجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي تم ترأسه من قبل سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي تم إقامته في قصر السلام بمدينة جدة على عدد من القرارات الهامة ومع بحث ودراسة شاملة لبعض القضايا الداخلية والخارجية وبحث التوسع بين المملكة وبين بعض الدول الصديقة للمملكة العربية السعودية.

هذا وقد قام سمو الملك سلمان بن عبد العزيز ببحث العديد من القضايا الشائكة والهامة وقد قام بإصدار عدد من القرارات الهامة والتي تضمنت عدد من التفويضات وكذلك لقد تمت الموافقة على إتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا وذلك في خدمات النقل الجوي كما تضمن الإجتماع مناقشة مكافحة الفساد ولقد تم إعطاء بنك الأردن الإذن والتراخيص للبناء وفتح فرع له في المملكة العربية السعودية.

ومن ناحية أخرى تم إصدار قرار برفع الحظر على السفر إلى تركيا وتثبيت قرار منع سفر المواطنين السعوديين إلى إحدى عشر دولة أخرى وهى ليبيا وأرمينيا وروسيا وفنزويلا والكونغو الديمقراطية وأفغانستان واليمن وسوريا ولبنان وإيران.

أهم القرارات التي تضمنها إجتماع مجلس الوزراء السعودي