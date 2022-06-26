تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين
احتوى إجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي تم ترأسه من قبل سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي تم إقامته في قصر السلام بمدينة جدة على عدد من القرارات الهامة ومع بحث ودراسة شاملة لبعض القضايا الداخلية والخارجية وبحث التوسع بين المملكة وبين بعض الدول الصديقة للمملكة العربية السعودية.
هذا وقد قام سمو الملك سلمان بن عبد العزيز ببحث العديد من القضايا الشائكة والهامة وقد قام بإصدار عدد من القرارات الهامة والتي تضمنت عدد من التفويضات وكذلك لقد تمت الموافقة على إتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا وذلك في خدمات النقل الجوي كما تضمن الإجتماع مناقشة مكافحة الفساد ولقد تم إعطاء بنك الأردن الإذن والتراخيص للبناء وفتح فرع له في المملكة العربية السعودية.
ومن ناحية أخرى تم إصدار قرار برفع الحظر على السفر إلى تركيا وتثبيت قرار منع سفر المواطنين السعوديين إلى إحدى عشر دولة أخرى وهى ليبيا وأرمينيا وروسيا وفنزويلا والكونغو الديمقراطية وأفغانستان واليمن وسوريا ولبنان وإيران.
أهم القرارات التي تضمنها إجتماع مجلس الوزراء السعودي
- تم إصدار قرار بتفويض كامل لوزير المالية بالتوقيع على مشروع إتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك حول التعاون المتبادل في الامور الجمركية.
- تم إصدار قرار بتفويض وزير العدل بالإتفاق والتوقيع مع الجانب القبرصي على إنشاء مشروع مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل القبرصية.
- تم إصدار قرار بتفويض وزير الثقافة بالقيام بالتفاهم مع الجانب الصيني وذلك بشأن المعهد الملكي للفنون التقليدية داخل المملكة العربية السعودية وبين أكاديمية التصميم في جامعة تسينغهوا في الصين.
- تم الموافقة على مذكرة التعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون السعودي وبين وزارة الإعلام في سلطنة عمان.
- تمت الموافقة على مذكرة التفاهم بين كلا من وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات داخل المملكة العربية السعودية وبين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو وذلك من أجل تعزيز ونشر الوعي التقني العربي المشترك.
- تمت الموافقة على إتفاقية خدمات النقل الجوي بين المملكة السعودية وبين دولة هنغاريا.
- تمت الموافقة على إنضمام هيىة الرقابة ومكافحة الفساد إلى شبكة كارين بصفة مراقب.
- تمت الموافقة على منح التراخيص اللازمة لبنك الأردن ليقوم بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية ومزاولة الاعمال المصرفية فيها.
- تم إصدار قرار بإلغاء الصندوق الخيري الإجتماعي.