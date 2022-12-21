تعرفوا على حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من بين الدول التي يتوافد إليها ملايين الناس من أجل أداء مناسك العمرة والحج في كل سنة، ويقومون بزيادة المسجد الحرام وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنهم يهتمون بمعرفة أحوال الطقس في السعودية في كل يوم، وسنرصد لكم اليوم تفاصيل الطقس اليوم الأربعاء 21 من ديسمبر 2022 في مختلف مدن المملكة، كما سنتحدث عن نسبة الرطوبة واحتمالية سقوط الأمطار، تابعوا معنا.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 السعودية

إن أحوال الطقس اليوم الأربعاء الواحد والعشرون من شهر ديسمبر 2022 في السعودية تختلف من مدينة إلى أخرى، وبالنسبة للتفاصيل المتعلقة بالجو في هذا اليوم نوضحها لكم فيما يلي:

سجل الطقس اليوم من فترة الفجر حتى الصباح ستة عشر درجة

أما في الفترة الصباحية حتى وقت الظهر سيكون نحو 18 درجة

في الفترة الممتدة من الظهر حتى العصر ستكون حوالي خمسة وعشرون درجة

من فترة العصر حتى المغرب حوالي ستة وعشرون درجة

ومن المغرب للعشاء سجل حوالي أربعة وعشرون درجة

كما أن الطقس من فترة العشاء حتى آخر اليوم فتكون حوالي 21 درجة.

نسبة الرياح اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر

إن الرياح متوسطة اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، وستكون على هذا النحو:

بالنسبة للرياح فجرا فقد كانت نحو ستة كم-س

أما في فترة الصباح فقد سجلت نحو نسبة اثنان ك-س

وبالنسبة لفترة الظهر ستكون 5 كم – س

في حين أن الرياح في فترة العصر ستكون 8 كم-س

وفي المساء ستكون الرياح نحو 9 كم – س

كذلك في الليل ستكون نحو 11 كم – س

نسبة الرطوبة واحتمالية سقوط الأمطار

يتساءل العديد من المواطنين عن نسبة الرطوبة وعما إذا كانت ستسقط الأمطار من عدمه، وفيما يلي نوضحها لكم في الأسطر القادمة: