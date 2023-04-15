أخبار السعودية

تعرض طائرة سعودية لحادث في السودان والخطوط الجوية تعلق جميع الرحلات

أحمد بعزق

تعرضت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية،إيرباص، اليوم السبت، لحادث في مطار الخرطوم الدولي، قبل إقلاعها في إتجاه المملكة.

وأفاد المركز الإعلامي لشركة الخطوط الجوية السعودية، أن الطائرة تعرضت لحادث في مطار العاصمة السودانية، على خلفية الاشتباكات العسكرية، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

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تعليق الرحلات الجوية من والى السودان

وقال المركز الإعلامي، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه الشركة قررت تعليق جميع رحلات الشركة من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

وتواصل الخطوط الجوية السعودية، تكثيف جهودها، مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة السعودية في السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

اشتباكات مسلحة في السودان

 

وتشهد  السودان، اليوم وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منطقة المدينة الرياضية في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان.

وتصاعدت أعمدة الدخان في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد سماع دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

قلق سعودي جرّاء التطورات في السودان

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

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أحمد بعزق

محرر صحفي وصانع محتوى منذ 2018، حاصل على بكالوريوس اعلام جامعة الأزهر، وأدرس في كلية الدراسات العليا (تمهيدي ماجستير)

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