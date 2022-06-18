“جريدة ام القرى” تعديل نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع

العديد من التصريحات الجديدة والتعديلات الخاصة حول نظام التقاعد المدني في السعودية، وبالتزامن مع تلك التصريحات يتساءل المُواطنين بالمملكة “ما هو تعديل نظام التقاعد”، وجدير بالذكر أن نص قرار تعديل نظام التقاعد الجديد جاء ليُجيب عن كافة التساؤلات خلال تلك الفترة، وفي الأخير تنشر “جريدة ام القرى” تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات وتبادل المنافع.. إليكم تلك التعديلات أدناه.

مجلس الوزراء تعديل نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية

اليوم قامت “جريدة أم القرى” بنشر تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وأيضاً تعديلات تبادل المنافع بين الأنظمة الثلاثة “التقاعد المدني، والتقاعد العسكري، والتأمينات الاجتماعية”، وسوف نُوضح لكم تفصيلاً عبر سطورنا التالية كافة التفاصيل التي تتعلق بـ”تعديل نظام التقاعد” في المملكة العربية السعودية.

تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية

أهم ما جاء في تعديلات نظام التقاعد المدني هو إذا كان السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة ناتجاً للفصل التأديبي أو الاستقالة فسوف يحصل المُوظف على مُكافأة نسبتها 10% من المُرتب السنوي عن كل سنة تم احتسابها في التقاعد ضمن سنوات الخدمة، ومن التعديلات الأخرى أيضاً ما يلي:

حال بلوغ المُوظف سن الـ60 عام وكانت مُدة الخدمة أقل من 5 سنوات يُسمح له القيام بطلب “ضم المُدة الاعتبارية”، ولكن بشرط عدم تجاوز الـ10 سنوات بعد فترة الضم، ويجب أن يتم تأدية جميع الحصص بشكل شهري من المُدة المضمومة وهذا بُناءً على حسابه الشهري الأخير.

حال انتهاء خدمة المُوظف بدون بلوغ المُدة الكافية للحصول على المعاش وكانت 10 سنوات بأقل تقدير، وقد بلغ سن الـ60 فهو يستحق الحصول على معاش.

تعديلات نظام تبادل المنافع

سوف نُقوم فيما يلي بتقديم شرح تعديل نظام التقاعد الجديد بالمملكة العربية السعودية الخاص بنظام تبادل المنافع، وأهم تلك التعديلات إذا تم تحويل منسوبي المرافق العامة من نظام لنظام آخر أو التخصيص يتم إلزام صاحب العمل بتسديد كافة التكاليف الإضافية على النظامين، وتتمثل الشروط الأخرى أيضاً في:

أن لا تكون مُدة الاشتراك “المضمومة” مُدة هي في الأساس مُكملة لاستحقاق المعاش الخاص بالتقاعد، وذلك قبل أن يبلغ المُوظف سن “الستين عاماً”.

لا يجوز أن يتم الجمع بين معاش التقاعد والراتب الخاص بالوظيفة المشمولة سواء بنظام التقاعد المدني أو العسكري، ويكون ذلك فقط في حالة الضم التي نتجت عن التخصيص أو التحويل.

ضرورة إكمال الفترة التي يتطلبها النظام من قِبل المُشترك، وذلك في حال كان السبب هو انتهاء الخدمة نتيجة للوفاة أو حتى العجز.

تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية

في حال ترك العمل من قِبل “المُشترك” بالتأمينات الاجتماعية يُمكن الحصول على التعويض الخاص بالدفعة الواحدة دون أن يبلغ المشترك سن “الستين عاماً”، أو حتى إصابته بالعجز، وكُل ذلك وفقاً لكافة الحالات المُحددة باللائحة.