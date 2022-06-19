تعديل نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443 وطريقة التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين

قامت مؤسسة التقاعد السعودية بتعديل “نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443” وقامت المؤسسة بعمل بعض التطورات في نظام التقاعد المدني، وتشمل عددًا كبيرًا من العاملين في مجال التعليم، وكانت التعديلات تخص استحقاقات المعاش التي يحصل عليها الموظفين بعد التقاعد، وتعد مؤسسة التقاعد السعودية، هي واحدة من كبرى المؤسسات الحكومية، في السعودية، ويعد من مسؤوليات مؤسسة التقاعد السعودية تولي جميع الأمور المتعلقة بإدارة المعاشات للعاملين في المملكة، وقد قامت المؤسسة مؤخراً بعمل بعض التعديلات ومنها “تمديد سن التقاعد في السعودية، حيث قيل بأن سن التقاعد 25 سنة والراتب كامل”.

تعديل نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443

حيث قامت مؤسسة التقاعد في السعودية بعمل بعض التعديلات التي تخص قوانين التقاعد، وتعد هذه التعديلات مقررة من قبل أن تخضع لبعض التعديلات المهمة، التي كانت قد تقررت منذ عامين، مع قرارات مجلس الوزراء السعودي على تعديل قانون العمل، والفئات المشمولة بالتمديد بعد التقاعد، وكذلك الترقية في اللائحة التعليمية الجديدة، وقد تم اتخاذ بعض القرارات بشأن نظام التقاعد الجديد 1443 للمعلمين، وهي كالتالي:

يستطيع الموظف أن يتقدم بطلب الإحالة على المعاش، أو على التقاعد، بعد انقضاء خدمته، في فترة محددة لا تقل عن 20 عامًا، ولكن لابد من موافقة الجهة المختصة التي يتبعها الموظف.

ويحق للموظف أن يحصل على معاش نهاية الخدمة، عند بلوغ 25 عامًا على أقل تقدير.

واستحقاق الموظف للمعاش، في حالة العجز أو الوفاة “يحصل عليه أفراد الأسرة” أو عندما يبلغ سن المعاش المقرر، ولا يشترط إتمام مدة الخدمة المقررة في تلك الحالات.

وفي حالة إنهاء الموظف لخدمته، إما بسبب فصل تأديبي، أو فصل من جانب مجلس الوزراء. أو حتى بسبب إلغاء الوظيفة، فإنه يحق له الحصول على المعاش، عند إتمام 15 عامًا في العمل.

طريقة التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين 1443

وقد قامت مؤسسة التقاعد في السعودية بتوضيح طريقة التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين 1443، وتتمثل فيما يلي: