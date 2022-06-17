اليوم تم إجراء بعض التعديلات التي تتعلق بـ”عقوبات الموظفين الحكوميين” في المملكة العربية السعودية، وتتعلق تلك التعديلات حول كافة العقوبات التي يتم تنفيذها على الموظفين بالقطاع الحكومي في السعودية، وعبر تقريرنا التالي سوف نُسلط الضوء لتوضيح تفاصيل “مرسوم ملكي” تعديل عقوبات الموظفين الحكوميين في السعودية.

تعديلات على مرسوم العقوبات الخاصة بالموظفين الحكوميين في السعودية

جاءت “جريدة أم القرى” بالمملكة العربية السعودية اليوم بنشر خبراً جديداً يتعلق بـ”عقوبة الموظفين الحكوميين”، وذلك المنشور كان عبر عددها الذي صُدر اليوم الجمعة 18/11/1443 هـ المُوافق 17/6/2022 مـ برقم 4937، حيث نشرت الجريدة مرسوماً ملكياً يتعلق بتعديل بعض العقوبات الخاصة بكافة مُوظفي القطاع الحكومي بالمملكة، وتلك التعديلات خاصة بالمرسوم الملكي الذي تم صدوره بتاريخ 29/11/1377 هـ.

تعديلات المرسوم الملكي لعقوبات الموظفين الحكوميين

وأهم ما تم ذكره في “المرسوم الملكي” اليوم أنه تم إجراء تعديل على المادة “الثانية” الفقرة 5 من مرسوم ملكي برقم (م/43) والذي تم صدوره في 29/11/1377 هـ ليكون بالنص التالي:

وذُكر أيضاً في تلك التعديلات توجيهاً بتنفيذ المرسوم الملكي الجديد من قِبل سمو نائب “رئيس مجلس الوزراء” وجميع رؤساء كافة الأجهزة المعنية.

وتلك كافة التعديلات التي جاءت في المرسوم الملكي الجديد الخاص بعقوبات الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وسوف يتم العمل بتطبيق تلك التعديلات فور اعتمادها وتنفيذها من قِبل الهيئات ذات صِلة بالمملكة العربية السعودية.