لطالما كثر السؤال عن كيفية تعديل المهنة بواسطة أبشر 1444 سواء بين المقيمين أو المواطنين في السعودية، حيث يعد موضوع تعديل المهنة من الأمور التي يجب تسجيلها في سجل الأحوال المدنية للأشخاص العاملين في السعودية، ويعد تعديل المهنة بواسطة أبشر خدمة من بين العديد من الخدمات الإلكترونية المعتمدة في السعودية، ولا بد من اتباع الخطوات بدقة للحصول على إجابة للسؤال التالي كيف أغير المهنة في أبشر 1444.

تعديل المهنة في أبشر 1444 بالخطوات

يُمكن لكافة الموطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تغيير المهنة في بطاقة الأحوال المدنية بواسطة اتباع التعليمات الآتية:

الذهاب إلى منصة أبشر absher.sa. الولوج إلى أبشر أفراد. إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور. الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على تبويب خدمات. الضغط على خدمات القسم. الضغط على طلب تغيير المهنة. إرفاق ورفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة الخاصة بـ تعديل المهنة. الضغط على تقديم الطلب. سيتم إبلاغك بنجاح عملية تغيير المهنة في أبشر 1444 بحال تم إنجاز الخطوات بشكل صحيح.

أهم الوثائق المطلوبة لـ تعديل المهنة بواسطة أبشر للمقيمين:

جواز السفر (النسخة الأصلية)

صورة طبق الأصل عن جواز السفر.

الدرجة العلمية التي تتناسب نع الوظيفة الجديدة.

يجب أن يكون نموذج تغيير المهنة فارغا قي جواز السفر.

خطوات حجز موعد مسبق في الجوازات أبشر 1444

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على أبشر أفراد. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. الضغط على حجز موعد. الضغط على تبويب حجز المواعيد الإلكترونية. الضغط على مكاتب الجوازات. إدخال كافة البيانات المطلوبة. تعيين تاريخ الحجز المناسب لك. شرح نوعية الخدمة المطلوبة. الضغط على تبويب تأكيد الموعد. طباعة نموذج الموعد وتقديمه لموظف مكتب الجوازات. ستصلك رسالة على هاتفك تفيد بـ تأكيد الموعد الخاص بك بالتاريخ المحدد

ما هي شروط تعديل المهنة بواسطة أبشر 1444

لتغيير المهنة في منصة أبشر 1444 لا بد من توافر جملة من الشروط الخاصة، لدى الأشخاص الراغبين بتغيير المهنة سواء للمواطنين السعوديين أو المقيمين.

تعبئة كافة المعلومات المطلوبة في نموذج طلب التغيير المقدم من وزارة الداخلية.

توافر بطاقة الأحوال المدنية (النسخة الأصلية).

توافر صورة طبق الأصل عن البطاقة.

وثيقة إثبات براءة الذمة او إخلاء طرف صادرة عن مقر العمل السابق.

وثيقة تثبت المباشر بالعمل الجديد سواء للمواطن أو المقيم.

تقديم الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها.

كم تبلغ رسوم تغيير المهنة

قامت الحكومة السعودية ممثلة بـ وزارة الداخلية بفرض رسوم خاصة على تعديل المهنة، حيث يجب على الشخص الذي يريد تقديم طلب تغيير مهنة، دفع مبلغ 1000 ريال سعودي بعد نجاح عملية تغيير المهنة، وبحال أراد صاحب العمل تغيير مهنة بعض العاملين لديه فا ينبغي عليه دفع رسوم تغيير المهنة كاملة.