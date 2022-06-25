شرح طريقة تعديل العنوان الوطني عبر المنصة الموحدة “www.my.gov.sa”

العنوان الوطني هو عنوان رسمي مصمم وفق معايير مطابقة لمواصفات عالمية، يتمكن المواطنون من خلاله من الاستفادة من خدمات التوصيل للوثائق الحكومية المختلفة، ويتم ذلك بالتسجيل في منصة أبشر، أو عبر المنصة الإلكترونية للبريد السعودي، أو المنصة الوطنية الموحدة. ويعتمد العنوان الوطني على نظام العنونة الموحد في كامل التراب السعودي، مما يجعل الخدمة أكثر سهولة لجميع المعاملات الإلكترونية.

سنتعرف من خلال هذا المقال على طريقة التسجيل في العنوان الوطني عبر منصة البريد السعودي”سبل”، وكيفية التعديل على البيانات الشخصية .

التسجيل في العنوان الوطني عبر البريد السعودي

للتسجيل في العنوان الوطني نقوم بالولوج إلى منصة البريد السعودي سبل ثم نتبع هذه الخطوات:

نقوم باختيار “العنوان الوطني” من القائمة الرئيسية للمنصة.

نختار عنوان وطني للأفراد.

تنبثق معنا صفحة” إنشاء حساب في الخدمات الإلكترونية” نضغط على متابعة.

نقوم بتعبئة البيانات من رقم الهوية وتاريخ الميلاد .

ثم نضغط على متابعة.

نقوم بعدها بكتابة البريد الإلكتروني، واسم المستخدم، وكلمة المرور.

بعد التحقق باستعمال كلمة المرور المرسلة، نقوم باختيار إدارة العناوين من الصفحة المنبثقة.

نختار العنوان الوطني مرة أخرى.

يطلب منا إدخال معلومات الموقع، ويتم ذلك بإدراج GPS، أو بطريقة يدوية.

ثم نضغط على تحقق من العنوان.

يرسل إلينا رقم تحقق، فنقوم بإدخاله، ثم نقوم بالضغط على أيقونة تسجيل.

وبعد إتمام الخطوات ،تظهر معنا رسالة تؤكد التسجيل:”شكرا تم تسجيل عنوانك بنجاح”.

تعديل العنوان الوطني عبر المنصة الموحدة

نستطيع تعديل العنوان الوطني في حالة وجود تغير للسكن، وذلك باتباع خطوات بسيطة عبر المنصة الوطنية الموحدة: