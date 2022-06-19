تعديلات نظام التقاعد بالمملكة العربية السعودية 1443ه‍

نشرت وسائل الإعلام والجرائد الرسمية بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل التعديلات التي تمت على أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وفي السطور التالية سنتعرف على أهم التعديلات التي تمت.

تعديلات نظام التقاعد المدني بالمملكة العربية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية إجراء بعض التعديلات على نظام التقاعد المدني، وتضمن التعديل 5 بنود وجاءت على النحو التالي:

• إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10 % من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته.

• إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14 % من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.

• إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشًا.

• يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و (23) من هذا النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.

• إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغ سن الستين، يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية، على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير.