نظام التقاعد المدني الجديد يحمل نبأ سارَّ للمتقاعدين بصرف مكافأة 14% في هذه الحالة

نشرت جريدة أم القرى الرسمية في المملكة تفاصيل تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري الجديدة مع نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت تعديلات هامة لصالح المتقاعدين في الأنظمة المختلفة مع بلوغ سن المعاش وفق المدة القانونية المحددة أو قبلها.

صرف مكافأة 14%

أما فيما يخص الحصول على مكافأة نسبتها 14%، فتتعلق في حالة إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش بمقدار تلك النسبة 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، وتقل تلك النسبة إلى 10% من المرتب السنوي عن كلة سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي.

ضروط سرف المكافأة

بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.

إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش.

إذا انتهت خدمته كانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشًا.

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أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغ سن الستين وهي السن القانونية المحددة للتقاعد، فيجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية، مع الاعتبار بضمان شرط ألا تتجاوز المدة بعد الضم 10 سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير.