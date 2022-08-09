تعديلات مادة الحمولات الزائدة للشاحنات في نظام المرور

الإدارة العامة للمرور أعلنت أنه تم صدور عدد من التعديلات الجديدة على المادة 24 من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المرور؛ حيث تتعلق المادة بإلزامية مركبات النقل الثقيل بالأوزان والأبعاد التي صدرت من الهيئة السعودية الخاصة بالمواصفات والمقاييس والجودة، وأن تطبيق عدد من العقوبات الغليظة على أي مركبة مخالفة، كما شملت العقوبات غرامة قدرها 5 آلاف ريال في المرة الأولى فقط، وإذا تكررت المخالفة يتم مضاعفة المبلغ بما لا يزيد عن 100 ألف ريال خلال سنة.

التعديلات الجديدة في مادة الحمولات

تضمنت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور تعديلات عديدة وهي كالآتي:

1- يجب على مركبات النقل التي تم السماح لها بالسير على الطرق أن تلتزم بكافة الأوزان والأبعاد التي تم اعتمادها والصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

2- يتم تطبيق عدد من العقوبات على المخالفين وهي كالآتي:

إذا كان إجمالي الوزن الزائد يقع بين 200 كيلو جرام، و2000 كيلوجرام، يتم تطبيق مخالفة قيمتها 200 ريال لكل 100 كيلوجرام.

إذا كان إجمالي الوزن الزائد يقع بين 2100 كيلو جرام، و5000 كيلوجرام، يتم تطبيق مخالفة قيمتها 300 ريال لكل 100 كيلوجرام.

إذا كان إجمالي الوزن الزائد يقع بين 5100 كيلو جرام، و7000 كيلوجرام، يتم تطبيق مخالفة قيمتها 400 ريال لكل 100 كيلوجرام.

إذا كان إجمالي الوزن الزائد يقع بين 7100 كيلو جرام، و10000 كيلوجرام، يتم تطبيق مخالفة قيمتها 500 ريال لكل 100 كيلوجرام.

إذا كان إجمالي الوزن الزائدأكثر من 10000 كيلوجرام، يتم تطبيق مخالفة قيمتها 800 ريال لكل 100 كيلوجرام.

3- إذا تم تجاوز وزن أي من المحاور ب 200 كيلوجرام، يتم تطبيق غرامة قدرها 2000 ريال لكل محور.

4- إذا تم مخالفة الأبعاد المقررة لهيكل المركبة، يتم تطبيق مخالفة قدرها 10 آلاف ريال.

5- يتم مضاعفة الغرامة المفروضة في حالة تكررت مخالفات الأوزان والأبعاد.

6- إذا تم تجاوز محطة قياس الأوزان والأبعاد على الطرق، يتم تطبيق غرامة قدرها 5 آلاف ريال، وتتضاعف الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.

7- إذا تجاوزت المركبة وزن مخالف أعلى من 2500 كيلوجرام، يتم منع المركبة من مواصلة السير على الطرق.