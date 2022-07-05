تعديلات جديدة لشروط الاستحقاق في حساب المواطن 2022

تم نشر قرار ملكي بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، عبر مجموعة من الشروط بعد التعديلات الجديدة، وذلك بناءً على وجود بعض الإشكاليات لدي المواطنون مثل عدم إمكانية الالتحاق به مسبقًا، أو من تم إسقاطهم من البرنامَج، ولم يسمح له بالعودة مرة أخرى للبرنامج، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل القرار الملكي بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، وكافة شروط الاستحقاق في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة.

برنامَج حساب المواطن

يعتبر من أحد أهم البرامج الحكومية التنموية في المملكة العربية السُّعُودية، الذي يهدف إلى تقديم مساعدة مالية بشكل شهري للمواطنين المحتاجين للدعم، بهدف الحد من حالات الفقر عبر مجموعة من الشروط.

شروط الاستحقاق في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة

نشر برنامَج حساب المواطن عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، مجموعة من الشروط الأهلية والاستحقاق للاستفادة من برنامَج حساب المواطن وفق التعديلات الجديدة، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم في البرنامَج سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم في البرنامَج من حاملي بطاقات التنقل.

يمسح لمن يبلغ من العمر 18 أو أكثر التقديم في البرنامَج بشرط أن يكون يقيم بسكن منفصل.

إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن

أصدر في وقت سابق خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا يهدف إلى توزيع مبلغ 20 مليار ريال سعودي لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، بحيث يصرف منها مبلغ 10.4 مليار ريال سعودي تحويلات نقدية مباشرة للأسر محدودي الدخل، حيث اشتملت الأوامر الجديدة على نقاط هامة، وهي كالتالي: