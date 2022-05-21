الهيئة العامة للإحصاء| المشاركة في تعداد السعودية 2022 إلزامي.. وتوضح حالات توقيع الغرامة بحق المخالف

شددت الهيئة العامة للإحصاء على أن المشاركة في تعداد السعودية 2022، عملية إلزامية، بما في ذلك الإجابة على أسئلة المسؤولين، وحددت الحالات التي يحق للهيئة فرض غرامات مالية بحق المخالفين ومضاعفتها في حال التكرار للمرة الثانية، بالإضافة إلى الإحالة إلى الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن تطبيق الغرامات المالية يتم في أضيق الحدود.

تعداد السعودية 2022

المخالفات والغرامات

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء المخالفات التي تستوجب فرض العقوبة في عملية التعداد السكاني في السعودية 2022 وفيما يلي قائمة بالمخالفات التي تستوجب العقوبة وهي الغرامة 500 ريال سعودي في المرة الأولى و1000 ريال في المرة الثانية لكل من المخالفات التالية:

تعطيل أو إعاقة عمل التعداد عن عمد.

الامتناع عن تقديم بعض البيانات المطلوبة.

إهمال الإجابة عمدًا.

الامتناع عن تقديم كامل البيانات المطلوبة.

وأما المخالفات التي تستوجب الإحالة إلى الجهات الأمنية المختصة فتشمل ما يلي:

تقديم بيانات غير صحيحة عمدًا.

تهديد مندوبي التعداد أو التعدي عليهم.

عدم تقديم التسهيلات أو الدعم أو المساعدة لمندوبي التعداد.

ويُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أطلقت عملية تعداد السعودية 2022 للمرة الأولى مع خيار العدّ الذاتي الإلكتروني، وذلك من خلال إتاحة إمكانية تعبئة استمارة التعداد إلكترونيًا للجميع عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر، من غير حاجة لزيارة مندوب الهيئة الميداني لهم وذلك خلال الفترة من 10/5/2022 ولغاية 25/5/2022